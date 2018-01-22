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Australian Open-2018. Симона Халеп обыграла Осаку и вышла в 1/4 финала

Румынка легко разобралась с японкой

  • 22.01.2018 11:55
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  • 1 комментария
Метки
WTA Tennis
© WTA Tennis
Первая ракетка мира, румынка Симона Халеп, переиграла японку Наоми Осаку, занимающую 72-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6:3, 6:2 в четвёртом круге Открытого первенства Австралии.

Встреча длилась 1 час 19 минут. За это время 26-летняя Халеп сделала два эйса, один раз ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов, а 20-летняя Осака пять раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и сделала один брейк. Ранее счёт в личных встречах был 2:0 в пользу румынки.

Следующей соперницей Халеп на Australian Open станет победительница матча между чешками Барборой Стрыковой и Каролиной Плишковой.

Источник — Gotennis.ru

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