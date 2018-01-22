Australian Open-2018. Симона Халеп обыграла Осаку и вышла в 1/4 финала

Первая ракетка мира, румынка Симона Халеп, переиграла японку Наоми Осаку, занимающую 72-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6:3, 6:2 в четвёртом круге Открытого первенства Австралии.



Встреча длилась 1 час 19 минут. За это время 26-летняя Халеп сделала два эйса, один раз ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов, а 20-летняя Осака пять раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и сделала один брейк. Ранее счёт в личных встречах был 2:0 в пользу румынки.



Следующей соперницей Халеп на Australian Open станет победительница матча между чешками Барборой Стрыковой и Каролиной Плишковой.