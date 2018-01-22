Australian Open. Роджер Федерер вышел в четвертьфинал

Вторая ракетка мира, швейцарец Роджер Федерер, переиграл венгра Мартона Фучовича, занимающего 80-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/4, 7/6(3), 6/2 в четвёртом круге «мэйджора» в Мельбурне.



Теннисисты провели на корте 2 часа 1 минуту. За это время 36-летний Федерер сделал шесть эйсов, дважды ошибся при подаче и реализовал три брейк-пойнта, а 25-летний Фучович пять раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и не сделал ни одного брейка. Это была первая официальная встреча спортсменов.



В 1/4 финала Australian Open Федерер скрестит ракетки с чехом Томашем Бердыхом.