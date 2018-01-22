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Australian Open. Бердых обыграл Фоньини на пути к 1/4 финала

Чех справился с итальянцем за три сета

  • 22.01.2018 09:58
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Томаш Бердых
© Томаш Бердых
20-я ракетка мира, чех Томаш Бердых, сломил сопротивление итальянца Фабио Фоньини, занимающего 25-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6:1, 6:4, 6:4 в четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии.

Встреча длилась 2 часа 8 минут. За это время 32-летний Бердых сделал десять эйсов, один раз ошибся при подаче и реализовал шесть брейк-пойнтов, а 30-летний Фоньини трижды подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и сделал два брейка. Ранее счёт в личных встречах был 2:2.

В четвертьфинале Australian Open Бердых скрестит ракетки либо с швейцарцем Роджером Федерером, либо с венгром Мартоном Фучовичем.

Источник — Gotennis.ru

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