Australian Open. Бердых обыграл Фоньини на пути к 1/4 финала

20-я ракетка мира, чех Томаш Бердых, сломил сопротивление итальянца Фабио Фоньини, занимающего 25-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6:1, 6:4, 6:4 в четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии.



Встреча длилась 2 часа 8 минут. За это время 32-летний Бердых сделал десять эйсов, один раз ошибся при подаче и реализовал шесть брейк-пойнтов, а 30-летний Фоньини трижды подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и сделал два брейка. Ранее счёт в личных встречах был 2:2.



В четвертьфинале Australian Open Бердых скрестит ракетки либо с швейцарцем Роджером Федерером, либо с венгром Мартоном Фучовичем.