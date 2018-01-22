Australian Open. Кербер в тяжелом поединке одолела Су-Вей

16-я ракетка мира, немка Анжелик Кербер, в трёх сетах одолела представительницу Тайваня Се Су-Вей, занимающую 88-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 4:6, 7:5, 6:2 и вышла в четвертьфинал «мэйджора» в Мельбурне.
Теннисистки провели на корте 2 часа 8 минут. За это время 30-летняя Кербер сделала три эйса, ни разу не ошиблась при подаче и реализовала шесть брейк-пойнтов, а её 32-летняя соперница один раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и сделала четыре брейка. Теперь счёт в личных встречах стал 2:0 в пользу немки.
За выход в полуфинал Australian Open Кербер поспорит с американкой Мэдисон Киз.
Источник — Gotennis.ru
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Халеп-Осака трансляция
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