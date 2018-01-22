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Australian Open. Кербер в тяжелом поединке одолела Су-Вей

Немка одержала победу в трех сетах

  • 22.01.2018 08:59
  • 1810 просмотров
  • 1 комментария
Метки
WTA Tennis
© WTA Tennis
16-я ракетка мира, немка Анжелик Кербер, в трёх сетах одолела представительницу Тайваня Се Су-Вей, занимающую 88-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 4:6, 7:5, 6:2 и вышла в четвертьфинал «мэйджора» в Мельбурне.

Теннисистки провели на корте 2 часа 8 минут. За это время 30-летняя Кербер сделала три эйса, ни разу не ошиблась при подаче и реализовала шесть брейк-пойнтов, а её 32-летняя соперница один раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и сделала четыре брейка. Теперь счёт в личных встречах стал 2:0 в пользу немки.

За выход в полуфинал Australian Open Кербер поспорит с американкой Мэдисон Киз.

Источник — Gotennis.ru

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Комментарии
    Sergey Pyrlik
    online
      Sergey Pyrlik, 22.01.2018 08:45
    0
    Комментарий свернут. Показать
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