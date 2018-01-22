Australian Open-2018. Гарсия уступила Киз путевку в 1/4 финала

Восьмая ракетка мира, француженка Каролин Гарсия, проиграла американке Мэдисон Киз, занимающей 20-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 3:6, 2:6 в четвёртом круге Открытого первенства Австралии.
Матч продолжался 1 час 8 минут. За это время 24-летняя Гарсия сделала один эйс, дважды ошиблась при подаче и реализовала два брейк-пойнта, а 22-летняя Киз девять раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и сделала пять брейков. Ранее счёт в личных встречах был 1:1.
В четвертьфинале Australian Open Киз сразится с немкой Анжелик Кербер.
Источник — Gotennis.ru
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Но особенно мне понравилась фраза: "...наша Свитолина, даже не победив в текущем турнире или победив, что не столь важно, может взобраться на олимп...". Человек пишет "от фонаря", даже не вникая в подробности рейтинга.
А что с него взять? Бот, который скрывает инфу о себе.
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