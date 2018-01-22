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Australian Open-2018. Гарсия уступила Киз путевку в 1/4 финала

Американка обыграла восьмую ракетку мира

  • 22.01.2018 07:33
  • 1165 просмотров
  • 2 комментария
Метки
WTA Tennis
© WTA Tennis

Восьмая ракетка мира, француженка Каролин Гарсия, проиграла американке Мэдисон Киз, занимающей 20-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 3:6, 2:6 в четвёртом круге Открытого первенства Австралии.

Матч продолжался 1 час 8 минут. За это время 24-летняя Гарсия сделала один эйс, дважды ошиблась при подаче и реализовала два брейк-пойнта, а 22-летняя Киз девять раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и сделала пять брейков. Ранее счёт в личных встречах был 1:1.

В четвертьфинале Australian Open Киз сразится с немкой Анжелик Кербер.

Источник — Gotennis.ru

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Комментарии
    Виктор Алтухов
    Виктор Алтухов, 22.01.2018 10:46
    -1
    В женском теннисе, как, впрочем, и в мужском, нет яркого лидера и места в рейтинге все время тасуются. При таком раскладе наша Свитолина, даже не победив в текущем турнире или победив, что не столь важно, может взобраться на олимп, правда, задержаться там надолго не удастся.
    Ссылка
    OM27
    online
      OM27, 22.01.2018 11:49
    +1
    Виктор Алтухов, 22.01.2018 10:46
    В женском теннисе, как, впрочем, и в мужском, нет яркого лидера и места в рейтинге все время тасуются. При таком раскладе наша Свитолина, даже не победив в текущем турнире или победив, что не столь важно, может взобраться на олимп, правда, задержаться там надолго не удастся.
    К чему этот комент.? О том, что сейчас (в отсутствии Серены) нет явного лидера и так всем известно.
    Но особенно мне понравилась фраза: "...наша Свитолина, даже не победив в текущем турнире или победив, что не столь важно, может взобраться на олимп...". Человек пишет "от фонаря", даже не вникая в подробности рейтинга.
    А что с него взять? Бот, который скрывает инфу о себе.
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