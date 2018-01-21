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Элина СВИТОЛИНА: «Так поздно я еще не играла»

Украинская теннисистка рассказала о победе над Денизой Аллертовой на Australian Open

  • 21.01.2018 17:14
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Getty Images. Элина Свитолина
© Getty Images. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала свою победу над чешкой Денизой Аллертовой в матче четвертого круга Australian Open.

«Это был отличный матч. У меня был хороший старт сезона в Брисбене, который прибавил мне уверенности. Спасибо всем зрителям, кто остался на стадионе в столь позднее время. Я не вспомню сейчас, но мне кажется, что так поздно я еще не играла.

По поводу матча c Элис Мертенс в четвертьфинале, я знаю, что у нее был хороший старт сезона, и она показывает хороший теннис. Это будет чрезвычайно трудный матч, я готова к нему, надеюсь, что смогу здорово сыграть и, как и всегда, отдам все свои силы на корте.

Сейчас я довольна своим выступлением. Статус одной из фавориток турнира добавляет немного давления, но и также уверенности в себе. На Ролан Гаррос я также была в числе фавориток после своей победы в Риме. Я стараюсь играть один матч за раз, поскольку каждый готов к игре и заслуживает выступать в следующем раунде», — отметила Свитолина.

В 1/4 финала турнира Элина Свитолина встретится с бельгийкой Элизе Мертенс.

Источник — Большой теннис Украины

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