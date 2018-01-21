Australian Open. Свитолина вышла в четвертьфинал

Элина Свитолина вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии, обыграв Денизу Аллертову.
Первой ракетке Украины понадобилось всего 57 минут, чтобы сломить сопротивление 130-й ракетки мира чешки Денизы Аллертовой.
Встреча началась, как и полагает женскому теннису – с брейков. Сначала Элина взяла подачу соперницы, затем свою тут же проиграла, и снова брейк. Больше такой вольности чешке украинка не позволяла, дважды выиграв подачу соперницы в первом сете. И это при том, что % попадания первым мячом у Элины был 50, при 76% у соперницы.
Во второй партии даже имитации борьбы не получилось. Украинка выигрывала все свое, плюс то, что позволяла соперница. Аллертова в шестом гейме второго сета вела 40:0 на своей подаче, но позволила Свитолиной выиграть пять очков и реализовать матч-бол!
В следующем круге Элина встретится с бельгийкой Элизе Мертенс.
Australian Open, 1/8 финала
Свитолина (4) – Аллертова – 6:3, 6:0
Источник — Sport.ua
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Вспомните 2-3 года назад сколько коментари ев было в разделе тенис, а сейчас не уступает футболу. Это означает, что болельщиков стало больше.
нічого це не об,ясняє, окрім того, шо у нас ціла купа глоріхантерів, а не поціновувачів тенісу. варто Світоліній програти раз-другий умовній Крейчиковій, як кількість "болельщіков" у нас стрімко піде вниз.
вот тут можете посмотреть: https://live-tennis.eu/en/wta-live-ranking
1. Марта Костюк
2. Марина Чернышева
3. Людмила Киченок
4. Надежда Киченок
Вот приказ на сайте министерства, хотя может это только предварительно:
http://dsmsu.gov.ua/media/2018/01/19/5/177_1.pdf
Ось новина на сайті ФедКапа
https://www.fedcup.com/en/news/278304.aspx
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