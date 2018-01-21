Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Australian Open. Свитолина вышла в четвертьфинал

Первая ракетка Украины за час разобралась с Денизой Аллертовой

  • 21.01.2018 15:59
  • 20380 просмотров
  • 54 комментария
Метки
Getty Images. Элина Свитолина
© Getty Images. Элина Свитолина

Элина Свитолина вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии, обыграв Денизу Аллертову.

Первой ракетке Украины понадобилось всего 57 минут, чтобы сломить сопротивление 130-й ракетки мира чешки Денизы Аллертовой.

Встреча началась, как и полагает женскому теннису – с брейков. Сначала Элина взяла подачу соперницы, затем свою тут же проиграла, и снова брейк. Больше такой вольности чешке украинка не позволяла, дважды выиграв подачу соперницы в первом сете. И это при том, что % попадания первым мячом у Элины был 50, при 76% у соперницы.

Во второй партии даже имитации борьбы не получилось. Украинка выигрывала все свое, плюс то, что позволяла соперница. Аллертова в шестом гейме второго сета вела 40:0 на своей подаче, но позволила Свитолиной выиграть пять очков и реализовать матч-бол!

В следующем круге Элина встретится с бельгийкой Элизе Мертенс.

Australian Open, 1/8 финала

Свитолина (4) – Аллертова – 6:3, 6:0

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Реклама
Комментарии
    nm1607
    online
      nm1607, 21.01.2018 17:49
    +6
    Цікаві коментарі по матчу. Нема що коментувати. Суперниця не того класу, а вчора було: сумніваюся, що Еліна пройде, і т. д. Визначтеся, якщо вчора суперниця була серйозна, то сьогодні Еліна супер.... А сталося те, чого слід було чекати. Думаю, що щось подібне буде і в чвртьффналі, ну може не 6:0. А Світоліні немає резону вичавлювати неможливе, коли вистачає можливого Вчора писали, що чешка є та, що лупить. Тоді Еліна та, що бере все, що луплять. Успіху у чвертьфіналі і з надією на добрий півфінал.
    Ссылка
    Artur Sarhsyan
    online
    Artur Sarhsyan, 21.01.2018 17:49
    +8
    rumata_k, 21.01.2018 16:55
    serg1983s, 21.01.2018 16:41
    Вспомните 2-3 года назад сколько коментари ев было в разделе тенис, а сейчас не уступает футболу. Это означает, что болельщиков стало больше.

    нічого це не об,ясняє, окрім того, шо у нас ціла купа глоріхантерів, а не поціновувачів тенісу. варто Світоліній програти раз-другий умовній Крейчиковій, як кількість "болельщіков" у нас стрімко піде вниз.
    Ну так извините, но когда соотечественник добивается таких успехов и есть за кого болеть, то интерес само собой возрастет. Это совершенно нормально. Я тоже не был ярым фанатом бокса, пока братья Кличко не стали чемпионами мира.
    Ссылка
    LAZIO
    online
    LAZIO, 21.01.2018 17:59
    +7
    Наша лапочка!!!!
    Ссылка
    СЕРГЕЙ КАКУН
    online
      СЕРГЕЙ КАКУН, 21.01.2018 18:44
    +3
    Брависимо Элина ты просто умница
    Ссылка
    Vlad Rasevski
    online
      Vlad Rasevski, 21.01.2018 18:48
    +1
    Сколько очков уже в Элины на данный момент, и сколько будет за выход в полуфинал, финал и за победу?
    Ссылка
    captain2009
    online
      captain2009, 21.01.2018 18:58
    +2
    Vlad Rasevski, 21.01.2018 18:48
    Сколько очков уже в Элины на данный момент, и сколько будет за выход в полуфинал, финал и за победу?

    вот тут можете посмотреть: https://live-tennis.eu/en/wta-live-ranking
    Ссылка
    ttat00
    online
      ttat00, 21.01.2018 18:58
    0
    Дорогие, дайте ссылку на запись матча.
    Ссылка
    Василь Бажанюк
    online
      Василь Бажанюк, 21.01.2018 19:08
    0
    ttat00, 21.01.2018 18:58
    Дорогие, дайте ссылку на запись матча.
    на спорт уа гляньте трансляція онлайн і пргноз
    Ссылка
    Михайло Крайник
    online
    Михайло Крайник, 21.01.2018 19:11
    0
    Молодець
    Ссылка
    Анастасия Коваль
    online
      Анастасия Коваль, 21.01.2018 19:23
    0
    більше всього хочеться щоб у разі потрапляння у фінал Еля не попала на Гарсію, з нею в неї гра не дуже йде, тай не подобається вона мені.
    Ссылка
    kolbasss
    online
      kolbasss, 21.01.2018 19:24
    +1
    nm1607, 21.01.2018 17:49
    Цікаві коментарі по матчу. Нема що коментувати. Суперниця не того класу, а вчора було: сумніваюся, що Еліна пройде, і т. д.
    Тепер такі ж комментарі на 1/4
    Ссылка
    vit-2
    online
      vit-2, 21.01.2018 19:30
    +2
    Анастасия Коваль, 21.01.2018 19:23
    більше всього хочеться щоб у разі потрапляння у фінал Еля не попала на Гарсію, з нею в неї гра не дуже йде, тай не подобається вона мені.
    Гарсія з тої м'ясорубки на іншому боці сітки навряд чи вибереться аж до фіналу. Зрештою вовків боятись, в ... не ходити. Ну програла Еліна тій Гарсії 2 рази в кінці 2017, але це було в той час, коли українка була дуже втомлена через вкрай виснажливий сезон (багато перемог, тому набагато матчів, ніж у попередні роки, це все накопичувалось і втома, і травми). Зараз нічого такого ще немає, зовсім інша ситуація.
    Ссылка
    nm1607
    online
      nm1607, 21.01.2018 19:36
    +1
    Ну, якщо про фінал, то вже нехай буде хто хоче. Вже точно на фінал не треба вибирати варіанти. Та й думаю. що вже третій матч з Гарсією точно буде інший, а то були дві фотокопії. Але я підтримую Ваш оптимізм. давайте думаймо про супреницю на фінал.
    Ссылка
    Ruslan Kharchenko
    online
      Ruslan Kharchenko, 21.01.2018 19:46
    0
    Steep, 21.01.2018 16:47
    Кстати я тут поискал. Состав на Кубок Федерации планируется следующий:
    1. Марта Костюк
    2. Марина Чернышева
    3. Людмила Киченок
    4. Надежда Киченок
    Вот приказ на сайте министерства, хотя может это только предварительно:
    http://dsmsu.gov.ua/media/2018/01/19/5/177_1.pdf

    Ось новина на сайті ФедКапа
    https://www.fedcup.com/en/news/278304.aspx
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.