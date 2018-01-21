Australian Open. Свитолина вышла в четвертьфинал

Элина Свитолина вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии, обыграв Денизу Аллертову.

Первой ракетке Украины понадобилось всего 57 минут, чтобы сломить сопротивление 130-й ракетки мира чешки Денизы Аллертовой.

Встреча началась, как и полагает женскому теннису – с брейков. Сначала Элина взяла подачу соперницы, затем свою тут же проиграла, и снова брейк. Больше такой вольности чешке украинка не позволяла, дважды выиграв подачу соперницы в первом сете. И это при том, что % попадания первым мячом у Элины был 50, при 76% у соперницы.

Во второй партии даже имитации борьбы не получилось. Украинка выигрывала все свое, плюс то, что позволяла соперница. Аллертова в шестом гейме второго сета вела 40:0 на своей подаче, но позволила Свитолиной выиграть пять очков и реализовать матч-бол!

В следующем круге Элина встретится с бельгийкой Элизе Мертенс.

Australian Open, 1/8 финала

Свитолина (4) – Аллертова – 6:3, 6:0