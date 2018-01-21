Australian Open. Григор Димитров дожал Кирьоса

Третья ракетка мира, болгарин Григор Димитров, в четырёх сетах обыграл австралийца Ника Киргиоса, занимающего 17-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 7/6(3), 7/6(4), 4/6, 7/6(4) в четвёртом круге Открытого первенства Австралии.
Матч продолжался 3 часа 26 минут. За это время 26-летний Димитров сделал 16 эйсов, семь раз ошибся при подаче и реализовал два брейк-пойнта, а 22-летний Киргиос 36 раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок и сделал три брейка. Ранее счёт в личных встречах был 2:1 в пользу болгарина.
В четвертьфинале Australian Open Димитров скрестит ракетки с британцем Кайлом Эдмундом.
Источник — Gotennis.ru
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