AO-2018. Свитолина – Аллертова - 2:0. Как это было

Первая ракетка Украины и пока еще четвертая ракетка мира Элина Свитолина проведет свой матч четвертого круга против чешской теннисистки Денизы Аллертовой.
Ниже смотрите видеотрансляцию поединка.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Мне показалось, или она специально 0'40 отдала, а потом без шансов взяла все последующие?
Тоже играет у буков Шютка
А вот дальше уже легких прогулок не будет. Честно говоря, когда я писал превью к турниру, упомянув Мертенс, не ожидал, что она и правда дойдет до 1/4. Бельгийка очень сильно начала год и для победы над ней Элине придется сильно попотеть.
Та нее, не то шо... а показать мол "та я её вообще без проблем могу укатать в любой ситуации"
А вот дальше уже легких прогулок не будет. Честно говоря, когда я писал превью к турниру, упомянув Мертенс, не ожидал, что она и правда дойдет до 1/4. Бельгийка очень сильно начала год и для победы над ней Элине придется сильно попотеть.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.