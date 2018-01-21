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AO-2018. Свитолина – Аллертова - 2:0. Как это было

Прямая трансляция матча четвертого круга Australian Open

  • 21.01.2018 15:27
  • 9310 просмотров
  • 47 комментария
Метки
Getty Images
© Getty Images

Первая ракетка Украины и пока еще четвертая ракетка мира Элина Свитолина проведет свой матч четвертого круга против чешской теннисистки Денизы Аллертовой.

Ниже смотрите видеотрансляцию поединка.

 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    serge1234
    online
      serge1234, 21.01.2018 15:57
    0
    hater of haters, 21.01.2018 15:56
    Мне показалось, или она специально 0'40 отдала, а потом без шансов взяла все последующие?
    Тоже играет у буков Шютка
    Ссылка
    serge1234
    online
      serge1234, 21.01.2018 15:57
    0
    hater of haters, 21.01.2018 15:56
    Мне показалось, или она специально 0'40 отдала, а потом без шансов взяла все последующие?
    Тоже играет у буков Шютка
    Ссылка
    tyomych
    online
      tyomych, 21.01.2018 15:57
    0
    Молодчинка!
    Ссылка
    hater of haters
    online
      hater of haters, 21.01.2018 16:00
    0
    serge1234, 21.01.2018 15:57
    hater of haters, 21.01.2018 15:56
    Мне показалось, или она специально 0'40 отдала, а потом без шансов взяла все последующие?

    Тоже играет у буков Шютка
    Та нее, не то шо... а показать мол "та я её вообще без проблем могу укатать в любой ситуации"
    Ссылка
    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 21.01.2018 16:01
    +7
    Элина, похоже, очень хотела спать и не стала затягивать игру. Очередная победа на классе. Аллертова явно перегорела к ночи и не показала вообще ничего.
    А вот дальше уже легких прогулок не будет. Честно говоря, когда я писал превью к турниру, упомянув Мертенс, не ожидал, что она и правда дойдет до 1/4. Бельгийка очень сильно начала год и для победы над ней Элине придется сильно попотеть.
    Ссылка
    serge1234
    online
      serge1234, 21.01.2018 16:19
    0
    hater of haters, 21.01.2018 16:00

    Та нее, не то шо... а показать мол "та я её вообще без проблем могу укатать в любой ситуации"
    Запугивала
    Ссылка
    Вадім Рубік
    online
      Вадім Рубік, 21.01.2018 16:51
    0
    Станислав Матусевич, 21.01.2018 16:01
    Элина, похоже, очень хотела спать и не стала затягивать игру. Очередная победа на классе. Аллертова явно перегорела к ночи и не показала вообще ничего.
    А вот дальше уже легких прогулок не будет. Честно говоря, когда я писал превью к турниру, упомянув Мертенс, не ожидал, что она и правда дойдет до 1/4. Бельгийка очень сильно начала год и для победы над ней Элине придется сильно попотеть.
    Теж перегорить за вихід в півфінал та і для Еліни вона зручна суперниця
    Ссылка
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