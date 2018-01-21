Australian Open. Эдмунд обыграл Сеппи и вышел в 1/4 финала

49-я ракетка мира, британец Кайл Эдмунд, переиграл итальянца Андреаса Сеппи, занимающего 76-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/7(4), 7/5, 6/2, 6/3 в четвёртом раунде Открытого первенства Австралии.



Встреча длилась 2 часа 57 минут. За это время 23-летний Эдмунд сделал 25 эйсов, трижды ошибся при подаче и реализовал пять брейк-пойнтов, а 33-летний Сеппи 12 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и сделал один брейк. Теперь счёт в личных встречах стал 2:0 в пользу британца.



В 1/4 финала Australian Open Эдмунд померится силами либо с болгарином Григором Димитровым, либо с австралийцем Ником Киргиосом.