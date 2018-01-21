Australian Open. Надаль вышел на Чилича в 1/4 финала

Первая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль, в четырёх партиях взял верх над аргентинцем Диего Шварцманом, занимающим 26-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/3, 6/7(4), 6/3, 6/3 и вышел в четвертьфинал Australian Open.



Теннисисты провели на корте 3 часа 51 минуту. За это время 31-летний Надаль сделал семь эйсов, четыре раза ошибся при подаче и реализовал семь брейк-пойнтов, а 25-летний Шварцман 12 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и сделал три брейка. Ранее счёт в личных встречах был 3:0 в пользу испанца.



В четвертьфинале Открытого первенства Австралии Надалю предстоит поединок с хорватом Марином Чиличем.