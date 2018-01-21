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Australian Open. Надаль вышел на Чилича в 1/4 финала

Шварцман поборолся, но уступил первой ракетке мира

  • 21.01.2018 13:14
  • 753 просмотров
  • 2 комментария
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Twitter.com
© Twitter.com
Первая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль, в четырёх партиях взял верх над аргентинцем Диего Шварцманом, занимающим 26-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/3, 6/7(4), 6/3, 6/3 и вышел в четвертьфинал Australian Open.

Теннисисты провели на корте 3 часа 51 минуту. За это время 31-летний Надаль сделал семь эйсов, четыре раза ошибся при подаче и реализовал семь брейк-пойнтов, а 25-летний Шварцман 12 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и сделал три брейка. Ранее счёт в личных встречах был 3:0 в пользу испанца.

В четвертьфинале Открытого первенства Австралии Надалю предстоит поединок с хорватом Марином Чиличем.

Источник — Gotennis.ru

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Комментарии
    Сергей Богданов
    online
      Сергей Богданов, 21.01.2018 14:55
    +1
    У рафы сетка просто сладкая булочка
    Ссылка
    garri2008
    online
      garri2008, 21.01.2018 17:05
    0
    Сергей Богданов, 21.01.2018 14:55
    У рафы сетка просто сладкая булочка
    Чилич, потом Димитров - не так-то просто
    Ссылка
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