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AO-2018. Мертенс вышла в 1/4 и ждет победителя в матче Свитолиной

Бельгийка обыграла хорватку Петру Мартич

  • 21.01.2018 12:02
  • 2730 просмотров
  • 1 комментария
Метки
WTA
© WTA
37-я ракетка мира, бельгийка Элизе Мертенс, обыграла хорватку Петру Мартич, занимающую 81-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 7:6(5), 7:5 в четвёртом круге «мэйджора» в Мельбурне.

Матч продолжался 1 час 59 минут. За это время 22-летняя Мертенс сделала девять эйсов, шесть раз ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов, а 27-летняя Мартич семь раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и сделала четыре брейка. Это была первая официальная встреча теннисисток.

В четвертьфинале Australian Open Мертенс сразится либо с украинкой Элиной Свитолиной, либо с чешкой Денизой Аллертовой.

Источник — Gotennis.ru

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Комментарии
    potapenkovd
    online
      potapenkovd, 21.01.2018 13:17
    +1
    Правильно так: "В четвертьфинале Australian Open Мертенс сразится с украинкой Элиной Свитолиной. В крайнем случае - с чешкой Денизой Аллертовой."
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