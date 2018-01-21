AO-2018. Мертенс вышла в 1/4 и ждет победителя в матче Свитолиной

37-я ракетка мира, бельгийка Элизе Мертенс, обыграла хорватку Петру Мартич, занимающую 81-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 7:6(5), 7:5 в четвёртом круге «мэйджора» в Мельбурне.



Матч продолжался 1 час 59 минут. За это время 22-летняя Мертенс сделала девять эйсов, шесть раз ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов, а 27-летняя Мартич семь раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и сделала четыре брейка. Это была первая официальная встреча теннисисток.



В четвертьфинале Australian Open Мертенс сразится либо с украинкой Элиной Свитолиной, либо с чешкой Денизой Аллертовой.