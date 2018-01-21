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Australian Open. Дема выиграла первый матч на юниорских Шлемах

17-летняя украинка вышла во второй круг турнира

  • 21.01.2018 11:57
  • 1372 просмотров
  • 1 комментария
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БТУ
© БТУ
Восемь стартовых геймов теннисистки защищали свою подачу, но в девятом 17-летней украинке удалось сделать брейк, что позволило ей повести в счёте, а затем и выиграть сет.
 
Второй сет киевлянка начала очень уверенно, выиграв четыре гейма кряду. После этого она начала допускать ошибки, а соперница наоборот прибавила и выиграла два гейма. 
 
Дема под ноль взяла подачу кореянки, но сама подать на матч не смогла, хотя и отыграла пять её брейк-поинтов, а также имела один матчбол. Но уже в следующем гейме Дема заработала ещё один матчбол, который выиграла благодаря двойной ошибке Пак.
 
Отметим, что Виктория одержала первую победу в основной сетке юниорского турнира Большого Шлема. В прошлом сезоне она прошла квалификацию на US Open, но уступила в стартовом матче.
 
В следующем матче Дема сыграет с Мананчаей Савангкаев из Таиланда, которая обыграла француженку Ясмин Мансури, посеянную на турнире под пятнадцатым номером.

Источник — Большой теннис Украины

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Комментарии
    Andy Van
    online
      Andy Van, 21.01.2018 14:28
    +1
    С кем хоть играла? Спорт.юа вы вообще перечитываете то что написали???
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