Australian Open. Дема выиграла первый матч на юниорских Шлемах

Восемь стартовых геймов теннисистки защищали свою подачу, но в девятом 17-летней украинке удалось сделать брейк, что позволило ей повести в счёте, а затем и выиграть сет.

Второй сет киевлянка начала очень уверенно, выиграв четыре гейма кряду. После этого она начала допускать ошибки, а соперница наоборот прибавила и выиграла два гейма.

Дема под ноль взяла подачу кореянки, но сама подать на матч не смогла, хотя и отыграла пять её брейк-поинтов, а также имела один матчбол. Но уже в следующем гейме Дема заработала ещё один матчбол, который выиграла благодаря двойной ошибке Пак.

Отметим, что Виктория одержала первую победу в основной сетке юниорского турнира Большого Шлема. В прошлом сезоне она прошла квалификацию на US Open, но уступила в стартовом матче.

В следующем матче Дема сыграет с Мананчаей Савангкаев из Таиланда, которая обыграла француженку Ясмин Мансури, посеянную на турнире под пятнадцатым номером.