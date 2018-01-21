Australian Open. Карла Суарес-Наварро выбила Контавейт

33-я ракетка мира, эстонка Анетт Контавейт, проиграла испанке Карле Суарес Наварро, занимающей 39-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6:4, 4:6, 6:8 в четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии.
Теннисистки провели на корте 2 часа 17 минут. За это время 22-летняя Контавейт сделала три эйса, шесть раз ошиблась при подаче и реализовала четыре брейк-пойнта, а 29-летняя Суарес Наварро дважды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и сделала пять брейков. Теперь счёт в личных встречах стал 2:0 в пользу испанки.
В четвертьфинале Australian Open Суарес Наварро сразится с датчанкой Каролин Возняцки.
Источник — Gotennis.ru
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