Australian Open. Карла Суарес-Наварро выбила Контавейт

Молодец Роналду, забил 2 гола из 7 своей команды . Да ещё какой команде - ДЕПОРТИВО !!! Ну, а с...

А и этот ещё, Курочкин, как говорит Ярославский. Совсем забыл, а он так хотел быть известным.

Это если Ярик платить будет. На фиг взрослому человеку, повидавшему наших бизнесменов (Дыминский,...

Летом желательно возглавить "Металлист 1925"