Australian Open. Чилич стал первым четвертьфиналистом у мужчин

Шестая ракетка мира, хорват Марин Чилич, в четырёх сетах одолел испанца Пабло Карреньо-Бусту, занимающего 11-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6:7(2), 6:3, 7:6(0), 7:6(3) в четвёртом круге Australian Open.
Матч продолжался 3 часа 27 минут. За это время 29-летний Чилич сделал 20 эйсов, четыре раза ошибся при подаче и реализовал шесть брейк-пойнтов, а 26-летний Карреньо-Буста девять раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и сделал четыре брейка. Теперь счёт в личных встречах стал 2:0 в пользу хорвата.
Следующим соперником Чилича на Открытом чемпионате Австралии будет либо испанец Рафаэль Надаль, либо аргентинец Диего Шварцман.
Источник — Gotennis.ru
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