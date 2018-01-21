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Australian Open. Каролин Возняцки стала первой четвертьфиналисткой

Датчанка в двух сетах обыграла Магдалену Рыбарикову

  • 21.01.2018 09:44
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Getty Images. Каролин Возняцки
© Getty Images. Каролин Возняцки
Вторая ракетка мира, датчанка Каролин Возняцки, обыграла словачку Магдалену Рыбарикову, занимающую 21-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6:3, 6:0 и вышла в четвертьфинал Открытого первенства Австралии.

Матч продолжался 1 час 3 минуты. За это время 27-летняя Возняцки сделала два эйса, трижды ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов, а 29-летняя Рыбарикова дважды подала навылет, допустили две двойные ошибки и сделала один брейк. Ранее счёт в личных встречах был 3:1 в пользу датчанки.

В четвертьфинале Australian Open Возняцки сыграет с испанкой Карлой Суарес Наварро.

Источник — Gotennis.ru

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