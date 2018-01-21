Australian Open. Каролин Возняцки стала первой четвертьфиналисткой

Вторая ракетка мира, датчанка Каролин Возняцки, обыграла словачку Магдалену Рыбарикову, занимающую 21-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6:3, 6:0 и вышла в четвертьфинал Открытого первенства Австралии.
Матч продолжался 1 час 3 минуты. За это время 27-летняя Возняцки сделала два эйса, трижды ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов, а 29-летняя Рыбарикова дважды подала навылет, допустили две двойные ошибки и сделала один брейк. Ранее счёт в личных встречах был 3:1 в пользу датчанки.
В четвертьфинале Australian Open Возняцки сыграет с испанкой Карлой Суарес Наварро.
Источник — Gotennis.ru
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