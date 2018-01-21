Australian Open. Свитолина – Аллертова. Прогноз

Первая ракетка Украины и пока еще четвертая ракетка мира Элина Свитолина проведет свой матч четвертого круга против чешской теннисистки Денизы Аллертовой.

24-летняя чешка занимает 130-е место в рейтинге WTA, а на Открытом чемпионате Австралии начала свой путь с квалификации. На текущий момент Аллертова выиграла три матча в квалификационном турнире, а также три поединка основной сетки, не проиграв ни одного сета.

Аллертовой, как и Свитолиной, пока везло с соперницами по сетке. В первом раунде чешка одолела Паулин Парментье, следом пала Жан Шуай, а в третьем круге была обыграна Магда Линетт.

Согласно статистике официального сайта WTA Свитолина и чешская теннисистка встречались лишь однажды, было это в 2016-м году в Дохе. Тогда победу праздновала как раз чешка – 7:5, 6:4.

Элина Свитолина в этом году еще не проигрывала, поэтому не против продолжить свою победную серию. Верят в украинку и букмекеры, коэффициент на харьковчанку – 1,2, а на соперницу – 5,3. Правда, специалисты склонны к трехсетовому матчу. Что ж, посмотрим. Начало встречи около 15:00 по киевскому времени!

Видеотрансляция матча