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Australian Open. Свитолина – Аллертова. Прогноз

Первая ракетка Украины против опасной победительницы квалификации

  • 21.01.2018 14:34
  • 32783 просмотров
  • 160 комментария
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Getty Images
© Getty Images

Первая ракетка Украины и пока еще четвертая ракетка мира Элина Свитолина проведет свой матч четвертого круга против чешской теннисистки Денизы Аллертовой.

24-летняя чешка занимает 130-е место в рейтинге WTA, а на Открытом чемпионате Австралии начала свой путь с квалификации. На текущий момент Аллертова выиграла три матча в квалификационном турнире, а также три поединка основной сетки, не проиграв ни одного сета.

Аллертовой, как и Свитолиной, пока везло с соперницами по сетке. В первом раунде чешка одолела Паулин Парментье, следом пала Жан Шуай, а в третьем круге была обыграна Магда Линетт.

Согласно статистике официального сайта WTA Свитолина и чешская теннисистка встречались лишь однажды, было это в 2016-м году в Дохе. Тогда победу праздновала как раз чешка – 7:5, 6:4.

Элина Свитолина в этом году еще не проигрывала, поэтому не против продолжить свою победную серию. Верят в украинку и букмекеры, коэффициент на харьковчанку – 1,2, а на соперницу – 5,3. Правда, специалисты склонны к трехсетовому матчу. Что ж, посмотрим. Начало встречи около 15:00 по киевскому времени!

Видеотрансляция матча

Автор — Влад Дудка, Sport.ua

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Комментарии
    IlBi
    online
      IlBi, 21.01.2018 15:27
    0
    Нужно 6-4 первую забирать
    Ссылка
    movkli
    online
      movkli, 21.01.2018 15:27
    0
    Свитолина, как обычно, 2 брейка сделала, зато на своей борется
    Ссылка
    dudya
      dudya, 21.01.2018 15:28
    0
    Ребята, переходим болеть в эту тему:
    http://tennis.sport.ua/news/369096
    Ссылка
    vit-2
    online
      vit-2, 21.01.2018 15:29
    0
    IlBi, 21.01.2018 15:25
    vit-2, 21.01.2018 15:25
    Головне щоб Еліна не дала повернутися чешці в сет.

    А она как раз и дает )))
    Еліна любить у такій ситуації зовсім перестати грати і чекає тільки на помилки суперниці. А за таке топи наказують, а як Алертова важко сказати.
    Ссылка
    IlBi
    online
      IlBi, 21.01.2018 15:30
    +1
    У чешки сильный удар - все, больше вообще ничего нет
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    Сергей Богданов
    online
      Сергей Богданов, 21.01.2018 15:31
    0
    Для Алертовой надо корт расширить
    Ссылка
    IlBi
    online
      IlBi, 21.01.2018 15:32
    0
    У меня на сайте трансляции нет, кому нужно вот ссылка

    https://livesport.overbetting.net/tennis/61788/87380/
    Ссылка
    IlBi
    online
      IlBi, 21.01.2018 15:33
    0
    Сергей Богданов, 21.01.2018 15:31
    Для Алертовой надо корт расширить

    Метра на 3
    Ссылка
    movkli
    online
      movkli, 21.01.2018 15:34
    +1
    Сергей Богданов, 21.01.2018 15:31
    Для Алертовой надо корт расширить
    пусть по линиям для пар играет)))
    Ссылка
    vit-2
    online
      vit-2, 21.01.2018 15:34
    0
    Зараз Елі головне не виключатися і не грати ще пасивніше.
    Ссылка
    Сергей Богданов
    online
      Сергей Богданов, 21.01.2018 15:34
    +1
    Спасибо за эту чудесную турнирную сетку
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    winner2012
    online
      winner2012, 21.01.2018 15:35
    0
    есть первый!!!
    Ссылка
    killiastorm
    online
      killiastorm, 21.01.2018 15:38
    0
    IlBi, 21.01.2018 15:33
    Сергей Богданов, 21.01.2018 15:31
    Для Алертовой надо корт расширить

    Метра на 3
    Метра так на футбольне поле.
    Ссылка
    He_ParaziT
      He_ParaziT, 21.01.2018 15:41
    0
    Чешка вже здалась, можна трансляцію вимикати)
    Ссылка
    killiastorm
    online
      killiastorm, 21.01.2018 15:41
    +4
    В мене сумніви, що Алєртова навіть Костюк змогла б пройти.
    Ссылка
    Сергей Богданов
    online
      Сергей Богданов, 21.01.2018 15:42
    +4
    killiastorm, 21.01.2018 15:41
    В мене сумніви, що Алєртова навіть Костюк змогла б пройти.
    А у меня сомнений нет чо она от Марты вылетела
    Ссылка
    Сергей Богданов
    online
      Сергей Богданов, 21.01.2018 15:46
    +3
    Хорошая разминка Алертова как пушка которая выбрасывает мячики на другую сторону
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    okrug9
      okrug9, 21.01.2018 15:55
    +4
    Ось і все малята!!!"
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    winner2012
    online
      winner2012, 21.01.2018 15:58
    +5
    вынос тела состоялся!
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    Oledok
    online
      Oledok, 21.01.2018 16:00
    +2
    Еліна, супер,на класі і без лишніх затрат! Більше нервів пішло в очікуванні матчу.
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