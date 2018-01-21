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Australian Open. Киченок проигрывает в паре, но идет дальше в миксте

Савчук получила шанс сыграть в миксте, но проиграла в первом же круге

  • 21.01.2018 09:19
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Getty Images. Н. Киченок/Гранольерс
© Getty Images. Н. Киченок/Гранольерс
Надежда Киченок завершила свои выступления в парном разряде из-за травмы партнерши. 
 
В матче третьего круга Киченок/Родионова встречались с дуэтом Бегу/Никулеску и при счете 1:4 украино-австралийская пара была вынуждена сняться с поединка.
 
Анастасия Родионова получила травму по ходу матча и отказалась от дальнейшего продолжения борьбы.
 
Родионова также должна была сыграть в миксте в паре с Оливером Марахом, но эту команду сняли заменив на дуэт Савчук/Ситак.
 
Савчук и Ситак в первом круге микста встречались с дуэтом Н. Киченок/Гранольерс и уступили. В следующем раунде украино-испанская пара встретится с Главачковой и Роже-Вассленом.
 
Надежда Киченок (Украина) / Марсель Гранольерс (Испания) - [A] Ольга Савчук (Украина) / Артём Ситак (Новая Зеландия) 7:6(6), 3:6, 10:7

Источник — Sport.ua

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