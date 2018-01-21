Australian Open. Киченок проигрывает в паре, но идет дальше в миксте

Надежда Киченок завершила свои выступления в парном разряде из-за травмы партнерши.

В матче третьего круга Киченок/Родионова встречались с дуэтом Бегу/Никулеску и при счете 1:4 украино-австралийская пара была вынуждена сняться с поединка.

Анастасия Родионова получила травму по ходу матча и отказалась от дальнейшего продолжения борьбы.

Родионова также должна была сыграть в миксте в паре с Оливером Марахом, но эту команду сняли заменив на дуэт Савчук/Ситак.

Савчук и Ситак в первом круге микста встречались с дуэтом Н. Киченок/Гранольерс и уступили. В следующем раунде украино-испанская пара встретится с Главачковой и Роже-Вассленом.

Надежда Киченок (Украина) / Марсель Гранольерс (Испания) - [A] Ольга Савчук (Украина) / Артём Ситак (Новая Зеландия) 7:6(6), 3:6, 10:7