Кобленц. Стаховский проиграл Мораингу в полуфинале

Украинец завершает выступление на «челленджере», уступив своему сопернику за 74 минуты. Стаховский проиграл три гейма на подаче, не сумев реализовать два брейкпоинта в этой встрече.

Также на стадии 1/2 прекращает борьбу Владимир Ужиловский, который в паре с поляком Гжегожем Панфилом потерпел поражение от лидеров посева, дуэта Сандер Арендс / Антонио Санчич (4:6, 6:3, 9:11).

Полуфинал

Сергей Стаховский (Украина, 3) - Матс Мораинг (Германия) - 4:6, 3:6