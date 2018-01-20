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Кобленц. Стаховский проиграл Мораингу в полуфинале

32-летний украинец не сумел выйти в финал «челленджера», уступив в двух сетах немецкому теннисисту

  • 20.01.2018 21:21
  • 652 просмотров
  • 4 комментария
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Getty Images. Сергей Стаховский
© Getty Images. Сергей Стаховский
Украинец завершает выступление на «челленджере», уступив своему сопернику за 74 минуты. Стаховский проиграл три гейма на подаче, не сумев реализовать два брейкпоинта в этой встрече.
 
Также на стадии 1/2 прекращает борьбу Владимир Ужиловский, который в паре с поляком Гжегожем Панфилом потерпел поражение от лидеров посева, дуэта Сандер Арендс / Антонио Санчич (4:6, 6:3, 9:11).
 
Полуфинал
Сергей Стаховский (Украина, 3) - Матс Мораинг (Германия) - 4:6, 3:6

Источник — Большой теннис Украины

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Комментарии
    Andy Van
    online
      Andy Van, 20.01.2018 21:47
    0
    Позор и закат Стаха, пусть лучше идет тренировать кого-то...
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    BadBeatBoy
    online
      BadBeatBoy, 20.01.2018 22:10
    +1
    да не позор, просто Сергей явно не Федерер... Лучшые годы Стаховского уже позади, да и Долгополов мягко говоря тоже начал сдавать позиции - вся надежда на женский теннис
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    Artur Sarhsyan
    online
    Artur Sarhsyan, 20.01.2018 22:28
    +2
    BadBeatBoy, 20.01.2018 22:10
    да не позор, просто Сергей явно не Федерер... Лучшые годы Стаховского уже позади, да и Долгополов мягко говоря тоже начал сдавать позиции - вся надежда на женский теннис
    В 32 года, лучшие годы уже позади ??
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    SandroKing
      SandroKing, 20.01.2018 22:43
    +2
    Вавринку вон только к 30-ти годам, наоборот, пробило.
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