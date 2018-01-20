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Кербер разгромила Шарапову в третьем круге Australian Open

Немецкая теннисистка отдала россиянке всего четыре гейма

  • 20.01.2018 12:09
  • 5263 просмотров
  • 25 комментария
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Twitter.com
© Twitter.com

48-я ракетка мира, российская теннисистка Мария Шарапова, в третьем круге Открытого первенства Австралии не смогла взять верх над немкой Анжелик Кербер, занимающей 16-е место мирового рейтинга, - 1/6, 3/6.

За 1 час 4 минуты матча Мария сделала один эйс и один брейк, дважды ошибившись при подаче. Тогда как Анжелик один раз подала навылет и реализовала пять брейков, допустив две двойные ошибки. Счёт личных встреч оппоненток стал равным - 4:4.

За выход в четвертьфинал «мэйджора» Кербер поборется или с полькой Агнешкой Радваньской, или с представительницей Тайваня Се Су-Вей.﻿

Источник — Gotennis.ru

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Комментарии
    dudigo78
    online
      dudigo78, 20.01.2018 14:59
    +2
    Всі кантори дружно поставили Кербер головною претенденткою на перемогу в Турнірі. Еліна поки що друга.
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    nm1607
    online
      nm1607, 20.01.2018 15:28
    +2
    Звичайно, Кербер нині вразила, але... можливо Шарапова настільки слаба. Вона фактично з топамиз часу повернення інчого не показала. Так що побачимо. І, звичайно, добре, що Світоліна з Кербер зустрінеться хіба що у фіналі. А в першій половині сітки та ще буде заруба починаючи з чвертьфіналу. Ну що ж буде цікавий теніс. А Еліні спокою і впевненості.
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    captain2009
    online
      captain2009, 20.01.2018 16:45
    0
    Посмотрев сегодня на тайку против Радванской, а также хайлаты ее игры с Мугурусой, я бы не стал утверждать, что Кербер в 4м раунде есть безоговорочная фаворитка. Тайка бьет коряво, это факт. Но она попадает! И более того, попадает и по углам. Иногда она гоняла Радванску достаточно жестко. Я думаю, что она добилась победы именно сломав и Радванску, и Мугурузу психологически. Представьте себе ситуацию, когда соперник все время попадает в площадку. Раз за разом. Да, коряво, да, резанными. Но раз за разом точно. Тут кого хочешь выведешь из себя.

    Посмотрим, как с ней справится Кербер. Понятное дело, что Анжелик сильнее, это даже не подлежит сомнению, но вот найдет ли она противоядие против такого неординарного стиля игры - это вопрос.
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    vit-2
    online
      vit-2, 20.01.2018 18:21
    0
    dudigo78, 20.01.2018 14:59
    Всі кантори дружно поставили Кербер головною претенденткою на перемогу в Турнірі. Еліна поки що друга.
    Трохи несподівано що за одну виграшну гру над Шараповою коеф на перемогу Кербер на АО зменшився в 2 рази: приблизно з 8 до 4.
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    serge1234
    online
      serge1234, 20.01.2018 18:24
    0
    vit-2, 20.01.2018 18:21

    Трохи несподівано що за одну виграшну гру над Шараповою коеф на перемогу Кербер на АО зменшився в 2 рази: приблизно з 8 до 4.
    Действительно странно. 2 фаворита прошла на одной ноге
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