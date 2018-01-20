Кербер разгромила Шарапову в третьем круге Australian Open

48-я ракетка мира, российская теннисистка Мария Шарапова, в третьем круге Открытого первенства Австралии не смогла взять верх над немкой Анжелик Кербер, занимающей 16-е место мирового рейтинга, - 1/6, 3/6.
За 1 час 4 минуты матча Мария сделала один эйс и один брейк, дважды ошибившись при подаче. Тогда как Анжелик один раз подала навылет и реализовала пять брейков, допустив две двойные ошибки. Счёт личных встреч оппоненток стал равным - 4:4.
За выход в четвертьфинал «мэйджора» Кербер поборется или с полькой Агнешкой Радваньской, или с представительницей Тайваня Се Су-Вей.
Источник — Gotennis.ru
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Посмотрим, как с ней справится Кербер. Понятное дело, что Анжелик сильнее, это даже не подлежит сомнению, но вот найдет ли она противоядие против такого неординарного стиля игры - это вопрос.
Трохи несподівано що за одну виграшну гру над Шараповою коеф на перемогу Кербер на АО зменшився в 2 рази: приблизно з 8 до 4.
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