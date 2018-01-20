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Australian Open-2018. День шестой. Как это было

Фоторепортаж о шестом игровом дне Открытого чемпионата Австралии

  • 20.01.2018 11:28
  • 1660 просмотров
  • 3 комментария
Метки
Getty Images
© Getty Images

Представляем вам фотоотчет о шестом дне Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Автор — Alexandr Simonov, Sport.ua

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Комментарии
    captain2009
    online
      captain2009, 20.01.2018 11:48
    +3
    Шарапова едет домой. Как всегда, косячила сама. Но Кербер была очень собранной. Первый сет вообще без вариантов для Марии, практически в одни ворота все летело. Во втором, казалось, что какая-никакая борьба завязалась, но Анжелик чуть добавила, и снова Машка лупила, что есть силы, сетки, ауты, ну, в общем, Шарапова как Шарапова.
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    TimurKhAI
    online
      TimurKhAI, 20.01.2018 11:54
    +1
    Третья фотка: твоё лицо, когда понимаешь, что у соперницы сейчас будет тройной матч-болл
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    vit-2
    online
      vit-2, 20.01.2018 19:33
    +1
    TimurKhAI, 20.01.2018 11:54
    Третья фотка: твоё лицо, когда понимаешь, что у соперницы сейчас будет тройной матч-болл

    Але в Халеп таки є "горішки": відігратися з 11-12 0-40: потрійний матчбол після 3,5 год матчу, хай і на своїй подачі, про минулорічний камбек румунки на РГ проти Еліни із 1-5 другого сету ми ще довго будемо згадувати...
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