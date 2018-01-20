Australian Open-2018. День шестой. Как это было

Бернард неплохой, но явно переоцененный игрок и по сумме приобретения (на тот момент) и по зарпла...

в такой "командный" футбол он играет, как и Бутко в Шахтере. Вроде на поле и есть, и пр...

Зиня получил одну из самых худших оценок в команде, хотя при этом выиграли 4:1.

Это ты о Спорт.юа?)))