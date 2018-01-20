Australian Open-2018. День шестой. Как это было

Представляем вам фотоотчет о шестом дне Открытого чемпионата Австралии по теннису.
Автор — Alexandr Simonov, Sport.ua
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Представляем вам фотоотчет о шестом дне Открытого чемпионата Австралии по теннису.
Автор — Alexandr Simonov, Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Але в Халеп таки є "горішки": відігратися з 11-12 0-40: потрійний матчбол після 3,5 год матчу, хай і на своїй подачі, про минулорічний камбек румунки на РГ проти Еліни із 1-5 другого сету ми ще довго будемо згадувати...
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