AO-2018. Дема и Костюк сыграют в парном разряде юниорского турнира

Виктория Дема и Марта Костюк получили в парном турнире четвёртый номер посева и в первом круге встретятся с французско-японским дуэтом Людмила Беншейх/Мана Кавамура.
Отметим, что украинки являются победительницами чемпионата Европы среди игроков до 18 лет в парном разряде, который они выиграли в августе прошлого года.
Также напомним, Дема выступит и в одиночном турнире юниорского Australian Open. Матч против кореянки Пак Со Хён пройдёт завтра.
Источник — Большой теннис Украины
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