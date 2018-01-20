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AO-2018. Дема и Костюк сыграют в парном разряде юниорского турнира

Украинские теннисистки среди лидеров посева в парной сетке соревнований

  • 20.01.2018 10:06
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БТУ
© БТУ
Виктория Дема и Марта Костюк получили в парном турнире четвёртый номер посева и в первом круге встретятся с французско-японским дуэтом Людмила Беншейх/Мана Кавамура. 
 
Отметим, что украинки являются победительницами чемпионата Европы среди игроков до 18 лет в парном разряде, который они выиграли в августе прошлого года.
 
Также напомним, Дема выступит и в одиночном турнире юниорского Australian Open. Матч против кореянки Пак Со Хён пройдёт завтра.

Источник — Большой теннис Украины

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