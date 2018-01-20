AO-2018. Дема и Костюк сыграют в парном разряде юниорского турнира

Виктория Дема и Марта Костюк получили в парном турнире четвёртый номер посева и в первом круге встретятся с французско-японским дуэтом Людмила Беншейх/Мана Кавамура.

Отметим, что украинки являются победительницами чемпионата Европы среди игроков до 18 лет в парном разряде, который они выиграли в августе прошлого года.

Также напомним, Дема выступит и в одиночном турнире юниорского Australian Open. Матч против кореянки Пак Со Хён пройдёт завтра.