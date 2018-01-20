Australian Open-2018. Киченок выходит в 1/8 финала парного разряда

Дуэт Киченок / Родионова сыграет в 1/8 финала соревнований после двухчасового противостояния с чешско-хорватским тандемом. В решающей партии Надежда и Анастасия смогли отыграться со счета 1-3 и выполнили брейк, когда соперницы подавали на победу.

Далее украино-австралийская пара встретится с десятыми сеяными Ириной-Камелией Бегу и Моникой Никулеску из Румынии. Нашей теннисистке ранее ни разу не удавалось пройти дальше второго раунда в парной сетке мэйджоров. Отметим, что Надежда Киченок и Анастасия Родионова сыграют друг против друга в первом раунде турнира в миксте.

Зачехляет ракетку Катерина Бондаренко, которая вместе с сербкой Александрой Крунич, проиграла свой парный матч дуэту Виктория Голубич (Швейцария) / Нина Стоянович (Сербия), 6-7(0), 2-6. Вчера Бондаренко потерпела поражение в одиночном разряде.