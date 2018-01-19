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Кобленц. Стаховский вышел в полуфинал

Украинский теннисист в двух сетах обыграл Мохаммеда Сафвата из Египта

  • 19.01.2018 21:45
  • 1325 просмотров
  • 6 комментария
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Getty Images. Сергей Стаховский
© Getty Images. Сергей Стаховский
Теннисисты провели всего 49 минут на корте. Сафват повел на старте 2:1, но после этого до конца встречи выиграл только один гейм. На счету Стаховского - пять брейков. 
 
В 1/2 финала турнира украинец сыграет с 25-летнем немцем Матсом Мораингом (ATP 205). Для игроков это будет первый очный поединок в туре.
 
В парной сетке также продолжает борьбу Владимир Ужиловский. Украинец вместе с поляком Гжегожем Панфилом одержал победу в четвертьфинале (4-6, 6-1, 10-4 против пары Мёллер/Чоински). В полуфинале украино-польский дуэт встретится с лидерами посева, парой Сандер Арендс / Антонио Санчич.
 
Четвертьфинал
Сергей Стаховский (Украина, 3) - Мохаммед Сафват (Египет) -  6:2, 6:1

 

Источник — Большой теннис Украины

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Комментарии
    Andy Van
      Andy Van, 19.01.2018 22:04
    +1
    Дай Бог, Серега, дай Бог...
    Ссылка
    potapenkovd
    online
      potapenkovd, 20.01.2018 03:01
    0
    А тем временем Халеп проиграла 1 сет!
    Ссылка
    potapenkovd
    online
      potapenkovd, 20.01.2018 03:01
    0
    А тем временем Халеп проиграла 1 сет!
    Ссылка
    potapenkovd
    online
      potapenkovd, 20.01.2018 03:01
    0
    А тем временем Халеп проиграла 1 сет!
    Ссылка
    potapenkovd
    online
      potapenkovd, 20.01.2018 03:06
    0
    А тем временем Халеп проиграла 1 сет!
    Ссылка
    potapenkovd
    online
      potapenkovd, 20.01.2018 03:07
    +1
    (простите за повторы - сайт повис, думал сообщение не отправилось)
    Ссылка
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