Кобленц. Стаховский вышел в полуфинал

Теннисисты провели всего 49 минут на корте. Сафват повел на старте 2:1, но после этого до конца встречи выиграл только один гейм. На счету Стаховского - пять брейков.

В 1/2 финала турнира украинец сыграет с 25-летнем немцем Матсом Мораингом (ATP 205). Для игроков это будет первый очный поединок в туре.

В парной сетке также продолжает борьбу Владимир Ужиловский. Украинец вместе с поляком Гжегожем Панфилом одержал победу в четвертьфинале (4-6, 6-1, 10-4 против пары Мёллер/Чоински). В полуфинале украино-польский дуэт встретится с лидерами посева, парой Сандер Арендс / Антонио Санчич.