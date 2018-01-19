Марта Костюк: рождение новой звезды

Блестящее выступление 15-летней украинской теннисистки Марты Костюк на Открытом чемпионате Австралии стало пока главной сенсацией турнира даже при том, что прочих неожиданностей в женском одиночном разряде достаточно много. К нашей юной спортсменке приковано внимание по всему миру и, естественно, я тоже не могу остаться в стороне.

Вкратце вспомним составляющие этого успеха. Сказка Марты началась в Австралии год назад, в 14 лет, когда она выиграла юниорский Australian Open, неожиданно победив в финале первую ракетку турнира 17-летнюю швейцарку Масарову. По устоявшейся традиции, победителю среди юниоров на следующий год предоставляют уайлд-кард в квалификацию взрослых соревнований. Костюк сполна воспользовалась предоставившейся возможностью. В первых двух раундах квалификации были обыграны Арина Родионова и Даниэла Сегель, причем в обоих матчах Марте удавалось вернуться в игру после поражения в первой партии. В игре за выход в основную сетку в тех же трех сетах была повержена значительно более опасная Барбора Крейчикова.

Главный турнир начался для Костюк поединком против 25-й сеяной китаянки Шуай Пэн. Мало кто ожидал выноса в одну калитку именитой соперницы, старшей нашей девушки в два с лишним раза. Но всего четыре отданных гейма, отличный теннис – и здравствуй, мировая известность! Да, конечно, определенную роль сыграли проблемы со здоровьем китаянки, но ведь не в инвалидном же кресле она вышла на матч! Игру второго круга мы ждали со сдержанным оптимизмом, ведь австралийка Оливия Роговска из середины второй сотни рейтинга не выглядела непроходимым соперником. И пусть качество тенниса обеих теннисисток оказалось не слишком высоким, но какое это имело значение, если по итогам двух сетов Костюк одержала победу и прошла аж в третий раунд! Здесь ей предстояло играть с одной из лучших теннисисток планеты, соотечественницей Элиной Свитолиной. Предыдущие пять побед юной Марты и ее атакующий стиль игры привели к тому, что некоторые горячие головы даже в этом матче предрекали ей победу. Во всяком случае, коэффициент на победу Костюк перед игрой стабильно падал. Но суперсенсации не случилось. Свитолина не делала на корте ничего особенного, стабильно подавая и тщательно собирая ошибки Марты. 6:2, 6:2, и Элина впервые в карьере проходит в четвертый круг в Мельбурне. Тем не менее, Костюк стала самой юной участницей третьего раунда на турнирах Большого Шлема за последние 20 лет. Благодаря чему стал возможен такой успех?

Конечно, главная причина – в огромном таланте Марты. Я стараюсь следить за ее игрой последний год, насколько это возможно. Ведь зачастую юниорские турниры остаются без трансляций. Но для формирования определенного мнения достаточно уже увиденного. Поскольку все в мире относительно, предлагаю сравнить теперешний уровень тенниса нашей юной теннисистки с тем, что демонстрировала в юниорском возрасте первая ракетка Украины Элина Свитолина. С одной оговоркой: всерьез следить за игрой Свитолиной я стал в ее 17-18-летнем возрасте, поэтому сравнивать буду игру не ровесниц. Это сравнение будет достаточно оправданным, поскольку места в рейтинге сегодняшней Марты и Элины шесть лет назад примерно совпадают.

Итак, начнем с подачи. Подача Свитолиной примерно до двадцати одного года была одной из наибольших проблем в ее игре. Только 2-3 года назад Элина стала подавать первую достаточно мощно и направленно. Вторая же подача, хоть постепенно и улучшается, но остается довольно слабенькой, и бьющие соперницы с удовольствием принимают ее навылет. Первая подача Марты уже сейчас летит со скоростью 160-170 км/ч и направлена достаточно остро. Эйсы для нее – обычное явление. Вторая же подача меня вообще удивляет, ибо не так много и во взрослом туре теннисисток, подающих вторую под 150. Все бы было ничего, но с процентом попадания пока беда. Ниже 50% для первой подачи, и десяток-полтора двойных ошибок за матч также являются нормой. Однако те, кто играл в теннис, знают: подача является самым сложным техническим элементом игры. Поэтому думается, что улучшение качества ввода мяча в игру придет с возрастом и постоянными тренировками.

Сейчас трудно представить, что в юниорском возрасте Свитолина стремилась играть в атакующий теннис. Бэкхенд семнадцатилетней Элины был стабильнее форхенда. Коронкой являлся удар слева по линии, который, правда, она не всегда рисковала применять. Острота при кроссе с бэкхенда у Свитолиной вообще появилась только в прошлом году в Торонто. Качество же удара справа очень зависело от ее конкретного состояния. Какой удар является фирменным у Марты, я не пойму до сих пор. При своей сверхагрессивной манере игры она не боится атаковать из любого положения. И забить может с помощью любого технического приема. Правда, и ошибиться тоже – в любой ситуации. Свитолина, хоть и не была образцом стабильности, но помарок допускала существенно меньше. Еще один момент: Элина еще с юниорских времен неплохо пользовалась ударами с сильным вращением. Марта, в основном, выполняет плоские удары. Слайсы, и особенно полугорки еще должны появиться в ее арсенале. Они очень полезны для игры на грунте.

В мастерстве игры с лета Костюк имеет неоспоримое превосходство даже по сравнению с сегодняшней Свитолиной. Марта любит и умеет выходить к сетке, завершая там свои атаки. Элину туда нужно выманивать калачом, и последствия могут быть самыми непредсказуемыми.

Зачем я лезу в дебри теннисных тонкостей? Чтобы доказать следующий тезис: пятнадцатилетняя Костюк не уступает по уровню игры семнадцатилетней Свитолиной. А может, даже немного превосходит. Следовательно, у нас, болельщиков, есть основания надеяться на относительно скорое появление в Украине еще одной топ-теннисистки, ведь Марта – феноменальный талант. Однако большого успеха в теннисе можно добиться лишь при сочетании следующих трех факторов.

1. Собственно талант. Без него никуда, тут всё понятно.

2. Трудолюбие. Об этот второй пункт разбились мечты стать выдающимися игроками многих больших талантов. Спросите Эжени Бушар – она знает. И лучше не спрашивайте Милевского, иначе можете не успеть убежать.

3. Целеустремленность, важность которой порой недооценивают. Осел, знаете ли, работает много и тяжело. Но лошадью все равно не становится. Нужно знать, к чему ты стремишься, и идти к цели, не сворачивая, шаг за шагом.

Если по первому пункту преимущество Костюк не вызывает сомнений, то по двум другим Свитолина – одна из лучших в современном женском теннисе. Удастся ли Марте справиться с грузом своей ранней известности, и продолжать кропотливо работать над качеством своей игры, покажет время. Ведь она еще ребенок, и не зря в свое время в Туре были введены ограничения на участие во взрослых турнирах игроков до 18-ти лет (сейчас пятнадцатилетним игрокам разрешается сыграть 10 взрослых турниров в год). Жизненная история иногда упоминаемой в комментах Дженнифер Каприати подтверждает правильность принятого решения. Большая ответственность ложится на плечи родителей Марты Костюк. Им нужно поддерживать и направлять дочь, при этом не скатываясь в авторитаризм. Воспитание ребенка – тяжелая штука, но воспитание вундеркинда таким образом, чтобы тот не превратился в обычного человека средних лет, в десятки раз сложнее.

Ну а мы, украинские болельщики тенниса, будем продолжать верить в нашу юную звездочку. Лично я выражу осторожную надежду, что Марта предоставит мне своей игрой еще много поводов для статей в ее честь. И еще надеюсь, что данный материал она не прочтет. Ни к чему ей пока большое количество дифирамбов.