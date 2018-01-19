Australian Open. Бондаренко и Киченок сыграют в парном разряде

Можливо він би і заграв, але не факт! Моха грає добре лише рік, а то і менше.Так що говорити що в...

15-13 Халеп. Жаль, потому как в рейтинговом плане, она получает доп. баллы. Но с точки зрения зре...

Все, Халеп пройшла далі 15-13.

Невже так ніхто із фаворитів у ранковій сесії так і не вилетить? Кіз, Плішкова, Гарсія усі пройшл...

Такий виснажливий марафон (вже понад 3,5 години) не може не аукнутися. Це ще питання чи в Халеп с...

Та да, очень жаль... Но зато интереснее. ) Дэвис допускает очень много невынужденных. Играет непл...

снова ровный счет: 12-12. Кажется, что у американки сил уже просто нет. Еле держится.

Так, жаль, а могла вже Сімона пакувати валізи додому. Зараз 11-12 і Халеп подає.З такою грою сумн...

Вот это матч Халеп - Дэвис!!!