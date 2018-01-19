Australian Open. Бондаренко и Киченок сыграют в парном разряде

В субботу, 20 января на корты Мельбурн-Парка выйдут две представительницы Украины — Надежда Киченок и Катерина Бондаренко.
Шоу-корт 3
Первый запуск
Парный разряд. Второй раунд
Н.Киченок (Украина) /Ан.Родионова (Австралия) — Кр. Плишкова(Чехия)/Векич(Хорватия)
Корт 7
Третий запуск
Парный разряд. Второй раунд
К.Бондаренко(Украина)/Крунич (Сербия) — Голубич (Швейцария)/Стоянович (Сербия)
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