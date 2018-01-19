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Леся ЦУРЕНКО: «Мы зарабатываем не так много, как пишут»

Вторая ракетка Украины – о мотивации и деньгах

  • 19.01.2018 16:25
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Getty Images. Леся Цуренко
© Getty Images. Леся Цуренко
Леся Цуренко - о мотивации и деньгах в теннисе.
 
Что меня мотивирует? Я люблю спорт, это кайф, мне нравится даже ощущение усталости после тренировки. Это удовольствие. Меня не нужно заставлять идти в зал — наоборот, мне напоминают, что тренировка уже закончилась и надо бы дать организму передышку.
 
Теннис ради денег и славы? Вполне возможно, но моя мотивация другая: я вижу в теннисе возможность для саморазвития и самореализации, шанс сделать свой вклад в развитие украинского спорта.
 
С другой стороны, я отдаю себе отчет, что так я еще и зарабатываю себе на жизнь — это моя профессия, срок в которой не такой длинный, нужно успеть что-то заработать. Когда заканчиваешь с теннисом, шансов зарабатывать такие же деньги либо гораздо меньше, либо вообще нет.
 
Так что да, ради денег в теннис тоже играют, но в моем случае это пятый-шестой вопрос.
 
Однако мы не зарабатываем столько, сколько пишут. Точнее, зарабатываем, но и тратим очень много. 30 процентов я сразу же отдаю в счет налогов, дальше — расходы на тренеров, команду, поездки. Ты платишь за все сам, из собственного кошелька», – сказала Цуренко.
 

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