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Юрий САПРОНОВ: «У Костюк есть все, чтобы стать топ-игроком»

Спонсор женской сборной Украины – о выступлении на Australian Open Марты Костюк

  • 19.01.2018 11:51
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Getty Images. Марта Костюк и Элина Свитолина
© Getty Images. Марта Костюк и Элина Свитолина

По мнению Юрия Сапронова, Марта Костюк может гордиться своим выступлением на Australian Open-2018.

«Марта до сегодняшнего дня имела 100% результат в Мельбурне на Australian Open. Дебют на юниорском АО в прошлом году и сразу Титул, 6 выигранных матчей. Как победитель юниорского турнира получила в этом году валд карт от организаторов в квалификацию взрослого турнира, выиграла все три матча и вошла в основную сетку, где одержала еще две победы.  Итого 11 матчей,11 побед. 

Сегодня Марта уступила 2:6,2:6 четвертой ракетке мира Элине Свитолиной. Результат не просто блестящий, он - феноменальный. 15-летняя девушка 20 лет не играла в третьем круге турнира Большого Шлема. И этот результат показала украинка!

Я могу назвать нюансы сегодняшнего поражения, но не буду. Сегодня у Марты есть все для того чтобы стать топ-игроком. Важнейшая составляющая команда тренером из Хорватии во главе с Иваном Любичичем, а, значит, в любой момент для консультаций может быть подключена команда самого Роджера Федерера», - написал Cапронов в Facebook. 

Источник — Facebook.com

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