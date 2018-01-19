Элина СВИТОЛИНА: «Это был дорогой урок для Костюк»

23-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина в рамках третьего раунда Australian Open обыграла 15-летнюю украинку Марту Костюк со счетом 6:2, 6:2.

«Марта проделала отличную работу. Выиграть один матч в квалификации - это здорово, два матча - чудесно, три матча - это нечто невероятное. Потом она обыграла двух теннисисток, которые сами играют на хорошем уровне. Думаю, она запомнит это навсегда.

Немного странно, что я играла с ней в третьем круге. Думаю, это был особенный момент для нас обеих. Марта сказала, что это был бесплатный урок? Это дорогой урок, ведь мы играем за призовые (смеется). Что бы я ей посоветовала? Я не очень хороша в этом, не хочу, чтобы показалось, будто я тут умничаю. Ее окружает хорошая команда, она уже хорошая теннисистка. Не уверена, что ей нужны мои советы. Есть ее мама, ее тренеры, которые отлично работают. Марта просто должна вернуться на корт и работать, для каждого игрока рецепт один и тот же.

Борьба на второй неделе Шлема? Не могу быть более готова, чем сейчас. У меня был отличный путь в Брисбене, я показала хороший теннис. Рада, что начала год с победы. Теперь хочу получать удовольствие от игры, а на Шлемах каждый матч - это испытание.

Поражения других сеяных утверждают меня в статусе фаворитки? Это не впервые происходит, то же самое было на Ролан Гаррос. Да, добавляет немного давления, но на корте, когда ты играешь, ты об этом не думаешь. У меня есть ракетка, есть соперник, есть мяч, и я знаю, что мне нужно делать», — считает Свитолина.