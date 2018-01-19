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Элина СВИТОЛИНА: «Это был дорогой урок для Костюк»

Украинская теннисистка считает, что матч на Australian Open был особенным для обеих соперниц

  • 19.01.2018 11:30
  • 7238 просмотров
  • 7 комментария
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Getty Images. Элина Свитолина
© Getty Images. Элина Свитолина

23-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина в рамках третьего раунда Australian Open обыграла 15-летнюю украинку Марту Костюк со счетом 6:2, 6:2.

«Марта проделала отличную работу. Выиграть один матч в квалификации - это здорово, два матча - чудесно, три матча - это нечто невероятное. Потом она обыграла двух теннисисток, которые сами играют на хорошем уровне. Думаю, она запомнит это навсегда.

Немного странно, что я играла с ней в третьем круге. Думаю, это был особенный момент для нас обеих. Марта сказала, что это был бесплатный урок? Это дорогой урок, ведь мы играем за призовые (смеется). Что бы я ей посоветовала? Я не очень хороша в этом, не хочу, чтобы показалось, будто я тут умничаю. Ее окружает хорошая команда, она уже хорошая теннисистка. Не уверена, что ей нужны мои советы. Есть ее мама, ее тренеры, которые отлично работают. Марта просто должна вернуться на корт и работать, для каждого игрока рецепт один и тот же.

Борьба на второй неделе Шлема? Не могу быть более готова, чем сейчас. У меня был отличный путь в Брисбене, я показала хороший теннис. Рада, что начала год с победы. Теперь хочу получать удовольствие от игры, а на Шлемах каждый матч - это испытание.

Поражения других сеяных утверждают меня в статусе фаворитки? Это не впервые происходит, то же самое было на Ролан Гаррос. Да, добавляет немного давления, но на корте, когда ты играешь, ты об этом не думаешь. У меня есть ракетка, есть соперник, есть мяч, и я знаю, что мне нужно делать», — считает Свитолина.

Источник — Большой теннис Украины

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Комментарии
    Sergey Pyrlik
    online
      Sergey Pyrlik, 19.01.2018 11:38
    +29
    умница. адекватный комент. А Марте - РЕСПЕКТИЩЕ и продолжать расти. Для 15-летней девченки даже просто сыграть на турнире Большого Шлема - эт уже достижение. а дойти до такой стадии - эт фэнтези. Успехов в дальнейшем. Ждем Элю в финале, а Марте - не растраиваться
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    Jovi Burst
    online
      Jovi Burst, 19.01.2018 12:02
    +20
    Обе вызывают уважение как спортсмены. Успехов обоим!
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    qukazen
      qukazen, 19.01.2018 13:52
    0
    20 разів: "You know" - жесть...
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    Keltainen
    online
      Keltainen, 19.01.2018 17:15
    0
    qukazen, 19.01.2018 13:52
    20 разів: "You know" - жесть...
    Я впервые такое обилие «you know » услышал у Шараповой. Многие спортсмены с постсоветского пространства этой конструкцией «грешат». Послушайте Александра Зинченко, который за Манчестер Сити играет. Та же ситуация.
    Ссылка
    fairplay
    online
      fairplay, 19.01.2018 18:20
    0
    Keltainen, 19.01.2018 17:15
    Многие спортсмены с постсоветского пространства этой конструкцией «грешат»
    Своего рода вариант тупейшего штампа "послушайте, ....."
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    fairplay
    online
      fairplay, 19.01.2018 18:21
    0
    .. как будто твои слова смотрят или осязают а не и так слушают
    Ссылка
    Keltainen
    online
      Keltainen, 19.01.2018 19:03
    0
    fairplay, 19.01.2018 18:20
    Keltainen, 19.01.2018 17:15
    Многие спортсмены с постсоветского пространства этой конструкцией «грешат»

    Своего рода вариант тупейшего штампа "послушайте, ....."

    В русскоязычной речи тоже часто встречается: «Знаете,..» или «Знаешь,..».
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