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ВИДЕО ДНЯ. Болельщик напугал Кирьоса, издав победный крик Тарзана

Чего не сделаешь ради подписчиков в Instagram

  • 19.01.2018 10:51
  • 1344 просмотров
  • 2 комментария
Метки
instagram.com/jamiezhutv
© instagram.com/jamiezhutv

В матче второго круга Australian Open австралийский теннисист Ник Кирьос обыграл Виктора Троицки из Сербии со счетом 7:5, 6:4, 7:6(2).

Во время второго сета случился забавный эпизод. Один из болельщиков решил пропиарить свой канал в Instagram необычным способом. Молодой парень достал смартфон и начал имитировать крик Тарзана. Получилось очень громко, но шутку не оценили. Матч был прерван на несколько минут, виновник покинул трибуны в сопровождении службы безопасности.

Источник — Twitter

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