ВИДЕО ДНЯ. Болельщик напугал Кирьоса, издав победный крик Тарзана

В матче второго круга Australian Open австралийский теннисист Ник Кирьос обыграл Виктора Троицки из Сербии со счетом 7:5, 6:4, 7:6(2).
Во время второго сета случился забавный эпизод. Один из болельщиков решил пропиарить свой канал в Instagram необычным способом. Молодой парень достал смартфон и начал имитировать крик Тарзана. Получилось очень громко, но шутку не оценили. Матч был прерван на несколько минут, виновник покинул трибуны в сопровождении службы безопасности.
SEX NOISE AT THE AUSTRALIAN OPEN TENNIS!!! 🎾🎾🎾 Instagram: JamieZhuTV pic.twitter.com/cbOw9Vdt5b— JamieZhuTV (@JamieZhuTV) 17 січня 2018 р.
Источник — Twitter
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