ВИДЕО ДНЯ. Болельщик напугал Кирьоса, издав победный крик Тарзана

В матче второго круга Australian Open австралийский теннисист Ник Кирьос обыграл Виктора Троицки из Сербии со счетом 7:5, 6:4, 7:6(2).

Во время второго сета случился забавный эпизод. Один из болельщиков решил пропиарить свой канал в Instagram необычным способом. Молодой парень достал смартфон и начал имитировать крик Тарзана. Получилось очень громко, но шутку не оценили. Матч был прерван на несколько минут, виновник покинул трибуны в сопровождении службы безопасности.