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Australian Open. Долгополов уступил Шварцману в третьем круге

Аргентинский теннисист оказался сильнее украинца в четырех сетах

  • 19.01.2018 10:05
  • 3594 просмотров
  • 4 комментария
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Getty Images. Александр Долгополов
© Getty Images. Александр Долгополов

29-летний украинский теннисист Александр Долгополов проиграл 25-летнему аргентинцу Диего Шварцману в третьем раунде престижного турнира Australian Open.

Поединок длился четыре сета: 7:6 (1), 2:6, 3:6, 3:6. Одержав тяжелую победу в первом сете, Долгополов последовательно проиграл три последующих и не смог пробиться в четвертый круг соревнований.

Шварцман вышел в 1/8 финала Australian Open впервые в карьере. Там он сыграет с победителем пары Рафаэль Надаль — Дамир Джумхур.

Дойдя до третьего круга, Долгополов продемонстрировал свой лучший результат на турнире с 2012 года.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    desantnichek
    online
      desantnichek, 19.01.2018 10:43
    0
    По ходу кто то ставочку прое......)))
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    gerzaher
    online
    gerzaher, 19.01.2018 11:24
    +1
    Тяжелый матч против вязкого соперника... Да еще и у самого Долгополова игра откровенно не пошла. Обидно, потому что проходить в четвертый круг Саша вполне мог. Мысли по поводу матча: http://uatennis.blogspot.com/2018/01/scwartzman-dolgopolov-australian-open.
    html
    Ссылка
    morgot29
    online
      morgot29, 19.01.2018 11:33
    +1
    gerzaher, 19.01.2018 11:24
    Тяжелый матч против вязкого соперника... Да еще и у самого Долгополова игра откровенно не пошла. Обидно, потому что проходить в четвертый круг Саша вполне мог. Мысли по поводу матча: http://uatennis.blogspot.com/2018/01/scwartzman-dolgopolov-australian-open.
    html
    Было ощущение что Долгополов с травмой не до конца залеченной играет. Не настолько явно как Вавринка, но все же.
    Ссылка
    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 19.01.2018 12:21
    +1
    Значит, решение лечь спать после украинского дерби было правильным.
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