Australian Open. Долгополов уступил Шварцману в третьем круге

29-летний украинский теннисист Александр Долгополов проиграл 25-летнему аргентинцу Диего Шварцману в третьем раунде престижного турнира Australian Open.

Поединок длился четыре сета: 7:6 (1), 2:6, 3:6, 3:6. Одержав тяжелую победу в первом сете, Долгополов последовательно проиграл три последующих и не смог пробиться в четвертый круг соревнований.

Шварцман вышел в 1/8 финала Australian Open впервые в карьере. Там он сыграет с победителем пары Рафаэль Надаль — Дамир Джумхур.

Дойдя до третьего круга, Долгополов продемонстрировал свой лучший результат на турнире с 2012 года.