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Australian Open-2018. Бондаренко в третьем круге проиграла Рыбариковой

Украинская спортсменка в трех сетах уступила словацкой теннисистке

  • 19.01.2018 09:46
  • 3079 просмотров
  • 5 комментария
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Getty Images. Катерина Бондаренко
© Getty Images. Катерина Бондаренко

31-летняя украинская теннисистка Катерина Бондаренко уступила 29-летней словацкой спортсменке Магдалене Рыбариковой в третьем круге Australian Open.

Поединок продолжался три сета. Проиграв первый сет, Бондаренко, казалось, сумела переломить ход встречи, одержав победу во втором, но в третьем сете украинка сумела взять всего один гейм.

Катерина Бондаренко продолжит свое выступление на Australian Open в парном разряде вместе с сербкой Александрой Крунич. Уже в субботу девушки проведут поединок второго круга против дуэта Виктория Голубич (Швейцария) / Нина Стоянович (Сербия).

Australian Open-2018. Третий круг

Катерина Бондаренко (Украина) - Магдалена Рыбарикова (Словакия, 19) 5:7, 6:3, 1:6

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    dudigo78
      dudigo78, 19.01.2018 09:59
    +5
    Ну от і закінчилась казка АО для України. Тепер все як завжди - одна Еліна за всю Україну
    Ссылка
    Sergey Pyrlik
    online
      Sergey Pyrlik, 19.01.2018 10:05
    +3
    мдя... и Долгополов проиграл (
    Ссылка
    okrug9
      okrug9, 19.01.2018 10:05
    +3
    мда минус 3 участника за день, печально, но факт
    Ссылка
    allianceinterservice
      allianceinterservice, 19.01.2018 10:08
    +2
    okrug9, 19.01.2018 10:05
    мда минус 3 участника за день, печально, но факт
    чотири- ще в парі Савчук....
    Ссылка
    Александр Сурков
      Александр Сурков, 19.01.2018 10:12
    +7
    Катя с Лесей соревновались кто красивее матч отдаст и здесь пальму первенства выиграла Бондаренко. Не зря Катя не когда высоко в рейтинге не стояла с такой неустойчивой нервной системой в теннис не играют.
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