Australian Open-2018. Бондаренко в третьем круге проиграла Рыбариковой

31-летняя украинская теннисистка Катерина Бондаренко уступила 29-летней словацкой спортсменке Магдалене Рыбариковой в третьем круге Australian Open.

Поединок продолжался три сета. Проиграв первый сет, Бондаренко, казалось, сумела переломить ход встречи, одержав победу во втором, но в третьем сете украинка сумела взять всего один гейм.

Катерина Бондаренко продолжит свое выступление на Australian Open в парном разряде вместе с сербкой Александрой Крунич. Уже в субботу девушки проведут поединок второго круга против дуэта Виктория Голубич (Швейцария) / Нина Стоянович (Сербия).

Australian Open-2018. Третий круг

Катерина Бондаренко (Украина) - Магдалена Рыбарикова (Словакия, 19) 5:7, 6:3, 1:6