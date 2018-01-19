Australian Open-2018. Бондаренко в третьем круге проиграла Рыбариковой

31-летняя украинская теннисистка Катерина Бондаренко уступила 29-летней словацкой спортсменке Магдалене Рыбариковой в третьем круге Australian Open.
Поединок продолжался три сета. Проиграв первый сет, Бондаренко, казалось, сумела переломить ход встречи, одержав победу во втором, но в третьем сете украинка сумела взять всего один гейм.
Катерина Бондаренко продолжит свое выступление на Australian Open в парном разряде вместе с сербкой Александрой Крунич. Уже в субботу девушки проведут поединок второго круга против дуэта Виктория Голубич (Швейцария) / Нина Стоянович (Сербия).
Australian Open-2018. Третий круг
Катерина Бондаренко (Украина) - Магдалена Рыбарикова (Словакия, 19) 5:7, 6:3, 1:6
Источник — Sport.ua
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