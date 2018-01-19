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КОСТЮК: «Думала, что Свитолина — Бог, поэтому ничего не могла сделать»

Юная украинская теннисистка рассказала, почему проиграла своей сопернице на Australian Open

  • 19.01.2018 09:26
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Getty Images. Марта Костюк
© Getty Images. Марта Костюк

15-летняя украинская теннисистка Марта Костюк объяснила, почему не смогла обыграть свою соотечественницу Элину Свитоину в матче третьего круга Australian Open.

«Я знаю, что могу играть гораздо лучше. У меня были шансы, но из-за того, что я думала, что она невероятная, будто она Бог, я не могла ничего против неё сделать. Именно с этой проблемой я не смогла справиться.

Когда я играю против сильных игроков впервые, я не верю в то, что могу их победить. А против теннисистки, входящей в топ-5 рейтинга, я играла впервые», — рассказала Костюк.

Источник — Большой теннис Украины

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