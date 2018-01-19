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Марта КОСТЮК: «Бесплатно получила мастер-класс Свитолиной»

Украинская теннисистка рассказала о поражении от соотечественницы на Australian Open

  • 19.01.2018 08:18
  • 5829 просмотров
  • 1 комментария
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Getty Images. Марта Костюк
© Getty Images. Марта Костюк

15-летняя украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала поражение от 23-летней соотечественницы Элины Свитолиной в матче третьего круга Australian Open.

«Какой урок я извлеку из этого матча? Даже не один. Чтобы позаниматься с Элиной всего один час. Нужно много заплатить. А я получила мастер-класс Свитолиной бесплатно», — отметила Костюк после матча.

Источник — WTA

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Комментарии
    SandroKing
    online
      SandroKing, 19.01.2018 09:10
    +20
    Правильно, Марта, даже от поражения может быть польза. Удачи.
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