Марта КОСТЮК: «Бесплатно получила мастер-класс Свитолиной»

15-летняя украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала поражение от 23-летней соотечественницы Элины Свитолиной в матче третьего круга Australian Open.
«Какой урок я извлеку из этого матча? Даже не один. Чтобы позаниматься с Элиной всего один час. Нужно много заплатить. А я получила мастер-класс Свитолиной бесплатно», — отметила Костюк после матча.
Источник — WTA
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