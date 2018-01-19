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Ольга Савчук покидает Australian Open

Украинская теннисистка выбыла из парных соревнований

  • 19.01.2018 07:55
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БТУ. Ольга Савчук
© БТУ. Ольга Савчук

30-летняя украинская теннисистка Ольга Савчук прекращает свои выступления на престижном турнире Australian Open.

Во втором круге парных соревнований украино-румынский дуэт Ольга Савчук / Ралука Олару в двух сетах уступил чешской паре Стрыцова / Шафаржова: 2/6, 2/6.

Встреча продолжалась 72 минуты. В первом раунде турнира Савчук и Олару победили дуэт Катерина Козлова / Юлия Путинцева.

Источник — Sport.ua

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