Ольга Савчук покидает Australian Open

30-летняя украинская теннисистка Ольга Савчук прекращает свои выступления на престижном турнире Australian Open.
Во втором круге парных соревнований украино-румынский дуэт Ольга Савчук / Ралука Олару в двух сетах уступил чешской паре Стрыцова / Шафаржова: 2/6, 2/6.
Встреча продолжалась 72 минуты. В первом раунде турнира Савчук и Олару победили дуэт Катерина Козлова / Юлия Путинцева.
Источник — Sport.ua
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