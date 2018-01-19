Элина СВИТОЛИНА: «Костюк — боец, ее ждет большое будущее»

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала победу над своей соотечественницей Мартой Костюк и выход в четвертый круг престижного турнира Australian Open.

«Впервые сыграть в четвертом круге - это очень-очень особенный результат для меня. Мне всегда нравится приезжать на Открытый чемпионат Австралии, но я никогда не проходила дальше третьего раунда. Жаль, что мне нужно было играть против украинки, всегда трудно играть против соотечественницы. Я счастлива, что все еще нахожусь на этом турнире.

Впервые я услышала о Марте, когда она выиграла титул в Мельбурне. Она - боец, борется до конца, мы могли это увидеть. Определенно, ее ждет большое будущее, и мы еще услышим о ней.

Быть четвертой сеяной? Это тоже непросто, все играют против тебя довольно свободно, нужно быть готовой к трудным поединкам со старта. Есть и преимущества, я стараюсь оставаться позитивной, играть один матч за раз», — отметила Свитолина.