AO-2018. Свитолина обыграла Костюк и вышла в четвертый круг

В третьем круге Открытого чемпионата Австралии турнирная сетка свела на корте двух украинок – одну из главных претенденток на победу в турнире Элину Свитолину и главную сенсацию – 15-летнюю дебютантку Марту Костюк. Как таковой борьбы не вышло: Свитолина победила на классе и впервые сыграет в четвертом круге Australian Open.

Свитолина всухую проиграла свой стартовый гейм, после чего Костюк не воспользовалась геймболом и также упустила подачу. Со счета 2:2 Элина выиграла четыре гейма подряд и завершила сет в свою пользу. Во второй партии Свитолина реализовала брейкпоинт в четвертом гейме и удержала преимущество до конца встречи, выполнив еще один брейк в восьмом гейме на двойной ошибке Костюк. Марта в этом сете не заработала ни одного брейкпоинта.

В четвертом раунде Свитолину ждет матч со 130-й ракеткой мира Денисой Аллертовой из Чехии. Девушки встречались на корте два раза и оба матча остались в активе чешки.

Australian Open-2018. Третий круг

Элина Свитолина (Украина, 4) - Марта Костюк (Украина, Q) - 6:2, 6:2