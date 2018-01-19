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AO-2018. Свитолина обыграла Костюк и вышла в четвертый круг

Украинское дерби в Мельбурне завершилось победой Элины

  • 19.01.2018 06:35
  • 2011 просмотров
  • 5 комментария
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Getty Images. Элина Свитолина
© Getty Images. Элина Свитолина

В третьем круге Открытого чемпионата Австралии турнирная сетка свела на корте двух украинок – одну из главных претенденток на победу в турнире Элину Свитолину и главную сенсацию – 15-летнюю дебютантку Марту Костюк. Как таковой борьбы не вышло: Свитолина победила на классе и впервые сыграет в четвертом круге Australian Open.

Свитолина всухую проиграла свой стартовый гейм, после чего Костюк не воспользовалась геймболом и также упустила подачу. Со счета 2:2 Элина выиграла четыре гейма подряд и завершила сет в свою пользу. Во второй партии Свитолина реализовала брейкпоинт в четвертом гейме и удержала преимущество до конца встречи, выполнив еще один брейк в восьмом гейме на двойной ошибке Костюк. Марта в этом сете не заработала ни одного брейкпоинта.

В четвертом раунде Свитолину ждет матч со 130-й ракеткой мира Денисой Аллертовой из Чехии. Девушки встречались на корте два раза и оба матча остались в активе чешки. 

Australian Open-2018. Третий круг

Элина Свитолина (Украина, 4) - Марта Костюк (Украина, Q) -  6:2, 6:2 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    desantnichek
    online
      desantnichek, 19.01.2018 06:44
    +1
    Матч не видел, но я так понимаю борьбы не вышло. Зато у Марты есть бесценный опыт, теперь знает, что надо еще пахать и пахать, чтобы достигать вершин Элины)
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    Віктор Савчук
    online
      Віктор Савчук, 19.01.2018 06:50
    0
    Марта молодець. Перегоріла через відсутність досвіду з топ гравцями. плюс до цього занадто багато подвійних. які знівелювали всі старання і додало впевненість Еліні у розиграшах. Через рік чекаємо матч реванш, бажано у фіналі!
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    Александр Сурков
    online
      Александр Сурков, 19.01.2018 06:51
    +1
    Жалко не смогла Марта показать свою игру, подача не пошла, куча ошибок в простых ситуаций. Радует только, что она приобрела неоценимый опыт, который ей поможет в будущем. А Элина сегодня отдохнула и должна улучшать свою игру если хочет дойти до финала.
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    vit-2
    online
      vit-2, 19.01.2018 07:06
    +4
    Про дербі немає що коментувати все очікувано. Марту звичайно жаль, але вона отримала цінний досвід і після очної зустрічі з ТОПом думаю краще зрозуміла скільки їй ще треба наполегливо працювати щоб і надалі прогресувати для того щоб увійти в когорту кращих тенісисток планети.

    Ну а в 1/8 ніби то незручна Алертова, але з того часу рівень суперниць дуже змінився: Еліна набагато покращила свою гру, а чешка навпаки деградувала, принаймі так виглядає судячи з її місця в рейтингу. Інша більш відома і сильніша чешка Плішкова теж була стільки часу незручним суперником для Світоліної, але українка вже підібрала ключих до атакуючих суперниць і в останніх двох особистих зустрічах перемагала Кароліну.

    Так що будемо вірити в краще і вболівати за Еліну.
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    desantnichek
    online
      desantnichek, 19.01.2018 07:25
    0
    Дайте ссылку на Бондаренко
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