AO-2018. Свитолина обыграла Костюк и вышла в четвертый круг

В третьем круге Открытого чемпионата Австралии турнирная сетка свела на корте двух украинок – одну из главных претенденток на победу в турнире Элину Свитолину и главную сенсацию – 15-летнюю дебютантку Марту Костюк. Как таковой борьбы не вышло: Свитолина победила на классе и впервые сыграет в четвертом круге Australian Open.
Свитолина всухую проиграла свой стартовый гейм, после чего Костюк не воспользовалась геймболом и также упустила подачу. Со счета 2:2 Элина выиграла четыре гейма подряд и завершила сет в свою пользу. Во второй партии Свитолина реализовала брейкпоинт в четвертом гейме и удержала преимущество до конца встречи, выполнив еще один брейк в восьмом гейме на двойной ошибке Костюк. Марта в этом сете не заработала ни одного брейкпоинта.
В четвертом раунде Свитолину ждет матч со 130-й ракеткой мира Денисой Аллертовой из Чехии. Девушки встречались на корте два раза и оба матча остались в активе чешки.
Australian Open-2018. Третий круг
Элина Свитолина (Украина, 4) - Марта Костюк (Украина, Q) - 6:2, 6:2
Источник — Sport.ua
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Ну а в 1/8 ніби то незручна Алертова, але з того часу рівень суперниць дуже змінився: Еліна набагато покращила свою гру, а чешка навпаки деградувала, принаймі так виглядає судячи з її місця в рейтингу. Інша більш відома і сильніша чешка Плішкова теж була стільки часу незручним суперником для Світоліної, але українка вже підібрала ключих до атакуючих суперниць і в останніх двох особистих зустрічах перемагала Кароліну.
Так що будемо вірити в краще і вболівати за Еліну.
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