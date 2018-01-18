Стаховский вышел в четвертьфинал челленджера в Германии

Украинский теннисист Сергей Стаховский уверенно вышел в четвертьфинал челленджера с призовым фондом €43 000 +H Koblenz Open в Кобленце.
В матче второго круга киевлянин, посеянный под 3 номером, обыграл представителя Испании Николу Куна - 6:4 6:3.
Поединок продолжался 1 час 14 минут.
За выход в полуфинал Сергей поспорит с египтянином Мохамедом Сафватом.
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