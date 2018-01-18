Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Стаховский вышел в четвертьфинал челленджера в Германии

Украинец удачно выступает на турнире в Германии

  • 18.01.2018 22:22
  • 768 просмотров
  • 2 комментария
Метки
Getty Images. Сергей Стаховский
© Getty Images. Сергей Стаховский
Украинский теннисист Сергей Стаховский уверенно вышел в четвертьфинал челленджера с призовым фондом €43 000 +H Koblenz Open в Кобленце.
 
В матче второго круга киевлянин, посеянный под 3 номером, обыграл представителя Испании Николу Куна - 6:4 6:3.
 
Поединок продолжался 1 час 14 минут.
 
За выход в полуфинал Сергей поспорит с египтянином Мохамедом Сафватом.

Источник

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Реклама
Комментарии
    Andy Van
      Andy Van, 18.01.2018 22:26
    0
    Ну хоть где-то получается, хотя нестабильность Стаха и здесь может проявиться...
    Ссылка
    kfleif69
      kfleif69, 18.01.2018 22:27
    +5
    А в это время ... где-то в Австралии ... другие теннисисты...
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.