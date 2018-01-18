Стаховский вышел в четвертьфинал челленджера в Германии

Матч не видел, но я так понимаю борьбы не вышло. Зато у Марты есть бесценный опыт, теперь знает, ...

Марта молодець. Перегоріла через відсутність досвіду з топ гравцями. плюс до цього занадто багато...

Жалко не смогла Марта показать свою игру, подача не пошла, куча ошибок в простых ситуаций. Радует...

Про дербі немає що коментувати все очікувано. Марту звичайно жаль, але вона отримала цінний досві...

И то и другое - правда. Василия вызывал и Фьюри, так что?

С Плишковой тоже было все плохо у Элины, но в Брисбене Эля ее сделала. Аллертова - явно не Плишко...

В 2016 Эля (тогда 18-я в рейтинге) проиграла Аллертовой (тогда 62).

Має справитись,якшо Еліна покаже свій рівень тенісу,надіємось на краще і чекаємо на матч Каті