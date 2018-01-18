Australian Open. Костюк сыграет со Свитолиной и другие матчи украинцев

В пятый игровой день на корты Australian Open выйдет четыре представителя Украины, которые ранее успешно преодолели 2 раунда. К сожалению, дальше пройти смогут только трое: беспощадная сетка свела между собой Элину Свитолину и Марту Костюк. Также в одиночном разряде свои поединки сыграют Катерина Бондаренко и Александр Долгополов, но обо всем по порядку.

Первыми на корт Мельбурна в ночь с четверга на пятницу выйдут Свитолина и Костюк. Матч украинок стоит вторым запуском на главном корте турнира – Арене Рода Лейвера. Первым запуском будет играть женская пара, поэтому ориентировочное время начала поединка – 03:30.

Результаты первого раунда:

Свитолина – Йорович – 6:3, 6:2

Костюк – Шуай Пен – 6:2, 6:2

Результаты второго раунда:

Свитолина – Синякова – 4:6, 6:2, 6:1

Костюк – Роговска – 6:3, 7:5

Стоит отметить, что Марта уже набрала 170 очков в рейтинг WTA и в онлайн-таблице находится на 243 позиции. Победа над Свитолиной принесет ей еще 110 баллов и место во второй сотне лучших теннисисток планеты. Элина, в свою очередь, постарается побороться за самые высокие места. После вылета Мугурусы Свитолина поднялась в топ-3, но о дальнейшее перспективе говорить пока рано.

Котировки букмекеров: 1,06 на Свитолину против 10 на Костюк.



Getty Images. Элина Свитолина



Getty Images. Марта Костюк

Второй матч с участием украинцев также состоится на одном из центральных кортов – Арена Маргарет Корт. Здесь третьим запуском будет играть опытная Катерина Бондаренко, которая неожиданно для всех переиграла Павлюченкову во втором раунде. Ее соперницей станет 29-летняя словацкая теннисистка Магдалена Рыбарикова (№21 WTA). Ориентировочное начало матча – 05:30.

Результаты первого раунда:

Бондаренко – Голубич – 7:6, 4:6, 6:2

Рыбарикова – Таунсенд – 6:0, 7:5

Результаты второго раунда:

Бондаренко – Павлюченкова – 6:2, 6:3

Рыбарикова – Флипкенс – 6:4, 0:6, 6:2

Котировки букмекеров: 2,1 на Бондаренко против 1,72 на Рыбарикову.



Getty Images. Катерина Бондаренко



Getty Images. Магдалена Рыбарикова

Последним в этот игровой день на корты Открытого чемпионата Австралии выйдет Александр Долгополов. Его матч против Диего Шварцмана (№26 ATP) из Аргентины состоится последним запуском на третьем корте. Ориентировочное начало матча – 06:30. Саша пока еще не отдал ни одного сета, но играл в полную силу только после внешних раздражителей.

Результаты первого раунда:

Долгополов – Хайдер-Маурер – 7:6(3), 6:3, 6:4

Шварцман – Лайович – 2:6, 6:3, 5:7, 6:4, 11:9

Результаты второго раунда:

Долгополов – Эбден – 7:6(0), 6:3, 6:4

Шварцман – Рууд – 6:4, 6:2, 6:3

Котировки букмекеров: 1,72 на Долгополова против 2,1 на Шварцмана.



Getty Images. Александр Долгополов



Getty Images. Диего Шварцман

В парном разряде Украину представит Ольга Савчук. В дуэте с румынкой Ралукой Олару украинка сыграет поединок второго круга против чешской пары Шафаржова / Стрыцова. Матч состоится вторым запуском на корте №2.

Расписание игрового дня