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Australian Open. Костюк сыграет со Свитолиной и другие матчи украинцев

Четыре представителя Украины сыграют поединки третьего круга на Открытом чемпионате Австралии

  • 18.01.2018 21:45
  • 8491 просмотров
  • 102 комментария
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Getty Images. Марта Костюк
© Getty Images. Марта Костюк

В пятый игровой день на корты Australian Open выйдет четыре представителя Украины, которые ранее успешно преодолели 2 раунда. К сожалению, дальше пройти смогут только трое: беспощадная сетка свела между собой Элину Свитолину и Марту Костюк. Также в одиночном разряде свои поединки сыграют Катерина Бондаренко и Александр Долгополов, но обо всем по порядку.

Первыми на корт Мельбурна в ночь с четверга на пятницу выйдут Свитолина и Костюк. Матч украинок стоит вторым запуском на главном корте турнира – Арене Рода Лейвера. Первым запуском будет играть женская пара, поэтому ориентировочное время начала поединка – 03:30.

Результаты первого раунда:
Свитолина – Йорович – 6:3, 6:2
Костюк – Шуай Пен – 6:2, 6:2

Результаты второго раунда:
Свитолина – Синякова – 4:6, 6:2, 6:1
Костюк – Роговска – 6:3, 7:5

Стоит отметить, что Марта уже набрала 170 очков в рейтинг WTA и в онлайн-таблице находится на 243 позиции. Победа над Свитолиной принесет ей еще 110 баллов и место во второй сотне лучших теннисисток планеты. Элина, в свою очередь, постарается побороться за самые высокие места. После вылета Мугурусы Свитолина поднялась в топ-3, но о дальнейшее перспективе говорить пока рано.

Котировки букмекеров: 1,06 на Свитолину против 10 на Костюк.


Getty Images. Элина Свитолина


Getty Images. Марта Костюк

Второй матч с участием украинцев также состоится на одном из центральных кортов – Арена Маргарет Корт. Здесь третьим запуском будет играть опытная Катерина Бондаренко, которая неожиданно для всех переиграла Павлюченкову во втором раунде. Ее соперницей станет 29-летняя словацкая теннисистка Магдалена Рыбарикова (№21 WTA). Ориентировочное начало матча – 05:30.

Результаты первого раунда:
Бондаренко – Голубич – 7:6, 4:6, 6:2
Рыбарикова – Таунсенд – 6:0, 7:5

Результаты второго раунда:
Бондаренко – Павлюченкова – 6:2, 6:3
Рыбарикова – Флипкенс – 6:4, 0:6, 6:2

Котировки букмекеров: 2,1 на Бондаренко против 1,72 на Рыбарикову.


Getty Images. Катерина Бондаренко


Getty Images. Магдалена Рыбарикова

Последним в этот игровой день на корты Открытого чемпионата Австралии выйдет Александр Долгополов. Его матч против Диего Шварцмана (№26 ATP) из Аргентины состоится последним запуском на третьем корте. Ориентировочное начало матча – 06:30. Саша пока еще не отдал ни одного сета, но играл в полную силу только после внешних раздражителей.

Результаты первого раунда:
Долгополов – Хайдер-Маурер – 7:6(3), 6:3, 6:4
Шварцман – Лайович – 2:6, 6:3, 5:7, 6:4, 11:9

Результаты второго раунда:
Долгополов – Эбден – 7:6(0), 6:3, 6:4
Шварцман – Рууд – 6:4, 6:2, 6:3

Котировки букмекеров: 1,72 на Долгополова против 2,1 на Шварцмана.


Getty Images. Александр Долгополов


Getty Images. Диего Шварцман

В парном разряде Украину представит Ольга Савчук. В дуэте с румынкой Ралукой Олару украинка сыграет поединок второго круга против чешской пары Шафаржова / Стрыцова. Матч состоится вторым запуском на корте №2.

Расписание игрового дня

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    potapenkovd
    online
      potapenkovd, 19.01.2018 06:15
    0
    Станислав Матусевич, 19.01.2018 05:51
    Ну что ж, жара не внесла серьезных корректив, результат закономерен. Когда соперница стабильна на подаче и допускает немного невынужденных, у Марты большие проблемы. Но это возраст, у нее все впереди. Очень приятный момент был, когда девушки обнялись у сетки после матча.
    Элина впервые в четвертом круге АО, там ее ждет очередная чешка Аллертова. С привыкшими атаковать чешками у Элины не очень хорошо идут дела. Однако с этой квалифаершей, не хватающей звезд с неба, нужно справляться.
    В 2016 Эля (тогда 18-я в рейтинге) проиграла Аллертовой (тогда 62).
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    captain2009
    online
      captain2009, 19.01.2018 06:33
    0
    С Плишковой тоже было все плохо у Элины, но в Брисбене Эля ее сделала. Аллертова - явно не Плишкова. Недооценивать ее, конечно, не стоит, но она вполне Элине по силам. Главное, чтобы Элина не играла на расслабоне, а собралась и показала то, что умеет. К тому же по сравнению с 2016 намного улучшилась подача у Эли, что приносит свои дивиденды. Писали выше уже, что Элина - трудяга. Да, она пробивает себе путь упорством и трудом. Но вот так. Радует то, что Элина старается совершенствоваться. А как оно будет с Аллертовой - уже в воскресенье увидим.
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