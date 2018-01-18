Australian Open. Надежда Киченок выступит в миксте

В Мельбурне 26-летняя днепрянка сыграет вместе с 14-й ракеткой мира в парном разряде Марселем Гранольерсом из Испании.
31-летний теннисист за время парной карьеры становился финалистом на Ролан Гаррос и US Open в 2014 году, а также выигрывал Итоговый турнир ATP в сезоне-2012.
Первыми соперниками украино-испанского дуэта станут австралийка Анастасия Родионова и Оливер Марах из Австрии.
Напомним, что сегодня Надежда вместе с Анастасией стартовали с победы в парном разряде Australian Open, обыграв седьмых сеяных.
Источник — Большой теннис Украины
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