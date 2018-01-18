Australian Open. Надежда Киченок выступит в миксте

Красавчик,а тем шакалам только дай к чему-то пристебаться,и ведь суки прекразно знают на какие мо...

ти дятел, а не папуга

Зачем звонить мы бой видели. Хук так и не упал

усих - типовий мішок, а не боксер. у нас зараз два боксери - лом і гвоздик!

Вы не внимательно смотрели бои Гассиева, если так считаете

Я бы на его месте уехал туда не раздумывая. И даже не из-за футбола. Просто Сан-Себастьян - лучши...

Нормальный вариант. Не какое то дно из пятой лиги.