Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Australian Open. Надежда Киченок выступит в миксте

Украинка сыграет в паре с Гранольерсом

  • 18.01.2018 18:26
  • 221 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Getty Images. Надежда Киченок
© Getty Images. Надежда Киченок
В Мельбурне 26-летняя днепрянка сыграет вместе с 14-й ракеткой мира в парном разряде Марселем Гранольерсом из Испании. 
 
31-летний теннисист за время парной карьеры становился финалистом на Ролан Гаррос и US Open в 2014 году, а также выигрывал Итоговый турнир ATP в сезоне-2012.
 
Первыми соперниками украино-испанского дуэта станут австралийка Анастасия Родионова и Оливер Марах из Австрии.
 
Напомним, что сегодня Надежда вместе с Анастасией стартовали с победы в парном разряде Australian Open, обыграв седьмых сеяных.

Источник — Большой теннис Украины

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Реклама
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.