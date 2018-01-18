Мама Марты Костюк: «Свитолина сильнее и опытнее, но Марта не сдается»

Мама и тренер 15-летней теннисистки Марты Костюк Талина Костюк рассказала о предстоящем матче против Элины Свитолиной.



— В третьем круге вас ждет Свитолина. Как настроены?

— Марта ожидала, что будет играть с Элиной. Даже не знаю, как сложится матч. Конечно, я считаю, что Элина намного сильнее и опытнее, но я не вижу, чтобы Марта сдавалась. Она настроена показать свою лучшую игру. А как сложится, зависит от психологии. Сильная сторона Элины — ее физическая подготовка. Также она улучшила подачу и атакующие удары. Посмотрим. Мне самой интересно, как они сыграют и сможет ли Марта показать конкурентоспособный теннис.



— Как Марта проведет время перед следующим раундом?

— После матча у нее был просто невероятный день: были всякие пресс-конференции и встречи. В семь вечера поужинали и сейчас лежим — Марта отвечает всем на поздравления. А в день перед матчем будем тренироваться. Здесь обещают горячую погоду — 38 градусов. Если будет очень жарко, пойдем в зал: тут он довольно неплохой. Будем ждать, во сколько и на каком корте будем играть с Элиной (на Арене Рода Лейвера вторым запуском – прим.). От этого зависит, сделаем ли еще вечером тренировку. Отдыхать некогда. В связи с тем, что Марта показывает результат, внимание масс-медиа и WTA к ней увеличивается — она должна что-то показывать и рассказывать. Свободного времени, чтобы даже в зоопарк пойти, нет.