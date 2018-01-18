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Мама Марты Костюк: «Свитолина сильнее и опытнее, но Марта не сдается»

Талина Костюк – о предстоящем поединке третьего круга Australian Open

  • 18.01.2018 13:28
  • 2880 просмотров
  • 9 комментария
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Getty Images. Марта Костюк
© Getty Images. Марта Костюк

Мама и тренер 15-летней теннисистки Марты Костюк Талина Костюк рассказала о предстоящем матче против Элины Свитолиной.

— В третьем круге вас ждет Свитолина. Как настроены?
— Марта ожидала, что будет играть с Элиной. Даже не знаю, как сложится матч. Конечно, я считаю, что Элина намного сильнее и опытнее, но я не вижу, чтобы Марта сдавалась. Она настроена показать свою лучшую игру. А как сложится, зависит от психологии. Сильная сторона Элины — ее физическая подготовка. Также она улучшила подачу и атакующие удары. Посмотрим. Мне самой интересно, как они сыграют и сможет ли Марта показать конкурентоспособный теннис.

— Как Марта проведет время перед следующим раундом?
— После матча у нее был просто невероятный день: были всякие пресс-конференции и встречи. В семь вечера поужинали и сейчас лежим — Марта отвечает всем на поздравления. А в день перед матчем будем тренироваться. Здесь обещают горячую погоду — 38 градусов. Если будет очень жарко, пойдем в зал: тут он довольно неплохой. Будем ждать, во сколько и на каком корте будем играть с Элиной (на Арене Рода Лейвера вторым запуском – прим.). От этого зависит, сделаем ли еще вечером тренировку. Отдыхать некогда. В связи с тем, что Марта показывает результат, внимание масс-медиа и WTA к ней увеличивается — она должна что-то показывать и рассказывать. Свободного времени, чтобы даже в зоопарк пойти, нет.

Источник — Сегодня Спорт

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Комментарии
    Ihor8
    online
      Ihor8, 18.01.2018 14:05
    -1
    Когда и во сколько матч????????????
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    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 18.01.2018 14:09
    +1
    Примерно в 3.30 ночи, вторым запуском после игры Кумхум-Мартич. Смотреть, наверное, здесь.
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    SandroKing
    online
      SandroKing, 18.01.2018 14:13
    +4
    Марта уже звезда. Для сравнения, последнюю пресс-конференцию Марты на официальном канале АО в youtube посмотрело почти 15 тыс. чел, у Свитолиной 2,5 тыс. просмотров., а у Надаля 6 тыс.
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    SandroKing
    online
      SandroKing, 18.01.2018 14:16
    0
    Станислав Матусевич, 18.01.2018 14:09
    Примерно в 3.30 ночи, вторым запуском после игры Кумхум-Мартич. Смотреть, наверное, здесь.
    Один из Евроспортов точно будет показывать. Скорее всего первый. Там нету параллельно значимых матчей.
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    Martin Riggs
      Martin Riggs, 18.01.2018 14:33
    +1
    Станислав Матусевич, 18.01.2018 14:09
    Примерно в 3.30 ночи, вторым запуском после игры Кумхум-Мартич. Смотреть, наверное, здесь.
    пока не ясно, но постараемся)
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    vitaliksa
      vitaliksa, 18.01.2018 15:57
    0
    Офигеть Костюк уже заработала 3 миллиона 250 тысяч гривен
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    googlt
      googlt, 18.01.2018 16:09
    +2
    Сколько в нее уже вложили этих гривен) пусть играет и показывает результат)
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    Вадім Рубік
      Вадім Рубік, 18.01.2018 16:15
    0
    От думаю чи дивитись цей матч,чи краще поспати,проти своїх неможу боліти
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    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 18.01.2018 16:41
    +2
    googlt, 18.01.2018 16:09
    Сколько в нее уже вложили этих гривен) пусть играет и показывает результат)
    Вложил-то кто? Как и во всех во всем мире, теннисисток, родители и менеджеры главным образом.
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