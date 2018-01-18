Итоговый турнир WTA будет проходить в Шэньчжэне

Итоговый турнир WTA с 2019-го года будет проходить в китайском Шэньчжэне. Компания Gemdale Corporation, один из крупнейших китайских операторов недвижимости, выиграла конкурс спонсоров. Теперь призовой фонд турнира вырастет в два раза, до 14 млн долларов. Соглашение рассчитано на 10 лет.

Стив Саймон, генеральный директор WTA, заявил: «Это была крупнейшая и самая значительная сделка WTA Finals за 45 лет, со дня основания Ассоциации, и она обещает поднять этот турнир на новый уровень».

Напомним, первый Итоговый турнир прошел в Бока-Ратон (Флорида, США) в 1972-м и имел призовой фонд в 100000 долларов. В 2019-м турнир пройдет в 49-й раз, до этого его принимали 9 городов, с 2014-го его принимает Сингапур.