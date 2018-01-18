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Итоговый турнир WTA будет проходить в Шэньчжэне

Призовой фонд турнира увеличится вдвое

  • 18.01.2018 10:44
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desporto.sapo.pt
© desporto.sapo.pt
Итоговый турнир WTA с 2019-го года будет проходить в китайском Шэньчжэне. Компания Gemdale Corporation, один из крупнейших китайских операторов недвижимости, выиграла конкурс спонсоров. Теперь призовой фонд турнира вырастет в два раза, до 14 млн долларов. Соглашение рассчитано на 10 лет.
 
Стив Саймон, генеральный директор WTA, заявил: «Это была крупнейшая и самая значительная сделка WTA Finals за 45 лет, со дня основания Ассоциации, и она обещает поднять этот турнир на новый уровень». 
 
Напомним, первый Итоговый турнир прошел в Бока-Ратон (Флорида, США) в 1972-м и имел призовой фонд в 100000 долларов. В 2019-м турнир пройдет в 49-й раз, до этого его принимали 9 городов, с 2014-го его принимает Сингапур.

Источник — WTA

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