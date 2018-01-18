Australian Open. Цуренко проиграла Радваньской в трех сетах

Украинская теннисистка Леся Цуренко завершила борьбу на Australian Open на стадии второго круга, уступив в трех сетах представительнице Польши Агнешке Радваньской.
В стартовом сете Цуренко записала в свой актив два брейка, отыграв два брейкпоинта соперницы. Во второй партии Радваньска вела 4:1, затем наша теннисистка сравняла счет, а потом и получила преимущество: 5:4. Подать на матч у Леси не вышло, до матчболов она также не добралась и в итоге проиграла три гейма подряд.
В решающем сете польская спортсменка сразу же вышла вперед с брейком. У Цуренко за всю партию был только один брейкпоинт, который ей реализовать не удалось. В восьмом гейме Леся отстояла подачу, отыграв матчбол, но уже в следующем гейме Агнешка завершила встречу на своей подаче.
Второй круг
Леся Цуренко (Украина) - Агнешка Радваньска (Польша) 6:2, 5:7, 3:6
Следующая соперница Агнешки Радваньской станет известна по результатам матча Гарбинье Мугуруса - Се Шувэй.
Единственный раз сыграть в третьем круге Australian Open Цуренко удалось в 2013 году. После чего Леся проигрывала в стартовых раундах четыре сезона подряд. В прошлом году украинка дошла до третьего круга на Ролан Гаррос и Уимблдоне.
Вчера путевки в третий круг себе обеспечили Элинa Свитолина, Мартa Костюк и Катеринa Бондаренко. Таким образом, во второй раз на турнирах Большого Шлема в эту стадию соревнований пробились сразу три украинки. В сезоне-2016 на Открытом чемпионате США три наших теннисистки (Свитолина, Цуренко, Бондаренко) сыграли в 1/16 мэйджора.
Источник — Большой теннис Украины
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Бондаренко играет третим запуском на Маргарет Арене около 06:00 утра.
Долгополов на третьем корте последним запуском, это после 08:00, ему повезло играть вечером.
Уровень тенниса не всегда играет значение при такой жаре. Они играли в то время когда на корте была сковородка. Выиграл скорее тот кто лучше переносит такой солнцепек.
- травмована китаянка навіть і не намагалася добігати і відбивати удари по флангах, а Еліна буде намагатися це все діставати і повертати, хай навіть здебільшого в центр корту;
- в Еліни чи не кращий в турі прийом, ну і в Марти з цим непогано, але зривів м'яча побільше;
- у Марти вчора було 11 подвійних помилок і це при тому що вона фактично весь час вела в рахунку, а уявіть якщо на кожній подачі будя тягар як не програти свою подачу; Еліна собі такого не дозволить, та й подачі (перша і друга) в цьому році в Світоліноі покращились;
- виходи до сітки - Еля ну дуже додала в цьому компоненті за останній рік, тому вона має перевагу тут над Мартою;
- досвід, фізична витривалість, і т.п. говорять на користь Світоліноі.
Я, як інші симпатики Марти, теж дуже сподіваюсь що вона реалізує свій шалений талант і з віком зможе не тільки повторити поточні досягнення Еліни, а й перевершить іх. Атакуюча манера гри Костюк більш симпатична для перегляду тенісу в тому числі і мені. Але завтра переможе швидше за все більш титулована і досвідченіша з украінок.
П.с. Не розумію тих хто радий цьому дербі, мене особисто воно дуже засмучує.
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