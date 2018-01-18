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Australian Open. Цуренко проиграла Радваньской в трех сетах

Украинской теннисистке не удалось подать на победу в матче с 35-й ракеткой мира

  • 18.01.2018 07:15
  • 6615 просмотров
  • 16 комментария
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Getty Images. Леся Цуренко
© Getty Images. Леся Цуренко
Украинская теннисистка Леся Цуренко завершила борьбу на Australian Open на стадии второго круга, уступив в трех сетах представительнице Польши Агнешке Радваньской.
 
В стартовом сете Цуренко записала в свой актив два брейка, отыграв два брейкпоинта соперницы. Во второй партии Радваньска вела 4:1, затем наша теннисистка сравняла счет, а потом и получила преимущество: 5:4. Подать на матч у Леси не вышло, до матчболов она также не добралась и в итоге проиграла три гейма подряд. 
 
В решающем сете польская спортсменка сразу же вышла вперед с брейком. У Цуренко за всю партию был только один брейкпоинт, который ей реализовать не удалось. В восьмом гейме Леся отстояла подачу, отыграв матчбол, но уже в следующем гейме Агнешка завершила встречу на своей подаче.
 
Второй круг
Леся Цуренко (Украина) - Агнешка Радваньска (Польша) 6:2, 5:7, 3:6
 
Следующая соперница Агнешки Радваньской станет известна по результатам матча Гарбинье Мугуруса - Се Шувэй.
 
Единственный раз сыграть в третьем круге Australian Open Цуренко удалось в 2013 году. После чего Леся проигрывала в стартовых раундах четыре сезона подряд. В прошлом году украинка дошла до третьего круга на Ролан Гаррос и Уимблдоне.
 
Вчера путевки в третий круг себе обеспечили Элинa Свитолина, Мартa Костюк и Катеринa Бондаренко. Таким образом, во второй раз на турнирах Большого Шлема в эту стадию соревнований пробились сразу три украинки. В сезоне-2016 на Открытом чемпионате США три наших теннисистки (Свитолина, Цуренко, Бондаренко) сыграли в 1/16 мэйджора.

Источник — Большой теннис Украины

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Комментарии
    yomayo17
      yomayo17, 18.01.2018 08:35
    +5
    Не сенсація. На жаль, нічого дивного - Леся як Леся...
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    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 18.01.2018 09:00
    +6
    Як я і писав раніше - не стабільна Леся це торба))) Після програного нею 2-го сета виключив ТВ, безвольно програного, тим більше Радванська була повністю прохідна, але Цуренко в своєму репертуарі...
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    SandroKing
    online
      SandroKing, 18.01.2018 09:18
    +6
    Костюк и Свитолина играют вторым запуском на главном корте, это около 04:00 по Киеву. В самую, жару. В Мельбурне обещают в это время +37 в тени, на корте это будет до 50 градусов, и в первую очередь это будет борьба именно с жарой.
    Бондаренко играет третим запуском на Маргарет Арене около 06:00 утра.
    Долгополов на третьем корте последним запуском, это после 08:00, ему повезло играть вечером.
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    captain2009
    online
      captain2009, 18.01.2018 09:39
    +1
    Хз... по каким там они правилам клепают расписание матчей. Ну ок, на центральном корте вечером играет Возняцки, которая в рейтинге выше Элины, а также местный австралиец (ясно, что своим лучшие условия делают). Но с какого перепуга на втором корте вечером играет Остапенко, которая в рейтинге ниже Элины? Нипанятно. (
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    SandroKing
    online
      SandroKing, 18.01.2018 09:48
    +1
    captain2009, 18.01.2018 09:39
    Хз... по каким там они правилам клепают расписание матчей. Ну ок, на центральном корте вечером играет Возняцки, которая в рейтинге выше Элины, а также местный австралиец (ясно, что своим лучшие условия делают). Но с какого перепуга на втором корте вечером играет Остапенко, которая в рейтинге ниже Элины? Нипанятно. (
    Ну типа главный корт престижнее и билеты туда, очевидно, дороже стоят. И плевали они на спортсменов.
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    olya403
    online
      olya403, 18.01.2018 10:36
    -1
    Дивлюсь результати: Конта програла, Мугуруза програла, причому тенісисткам, далеким по рейтингу
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    vit-2
    online
      vit-2, 18.01.2018 10:42
    -1
    olya403, 18.01.2018 10:36
    Дивлюсь результати: Конта програла, Мугуруза програла, причому тенісисткам, далеким по рейтингу
    Багато аналогій з US Open: тоді ТОПи вже не грали, виснажені напруженим сезоном, а зараз ще не грають у повну силу. Тому логічно що головними фаворитами АО вважаються Еліна і Сімона, які вже встигли виграти по Прем'єру в 2018.
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    SandroKing
    online
      SandroKing, 18.01.2018 10:47
    +1
    olya403, 18.01.2018 10:36
    Дивлюсь результати: Конта програла, Мугуруза програла, причому тенісисткам, далеким по рейтингу
    Уровень тенниса не всегда играет значение при такой жаре. Они играли в то время когда на корте была сковородка. Выиграл скорее тот кто лучше переносит такой солнцепек.
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    olya403
    online
      olya403, 18.01.2018 10:52
    +1
    Ну Халеп Інтернешнл виграла ;) Далі йдуть Гарсія, Шарапова, Плішкова, Кербер, Кіз, Халеп теж без проблем пройде Бушар
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    olya403
    online
      olya403, 18.01.2018 10:53
    -1
    SandroKing, 18.01.2018 10:47

    Уровень тенниса не всегда играет значение при такой жаре. Они играли в то время когда на корте была сковородка. Выиграл скорее тот кто лучше переносит такой солнцепек.
    от я надіялась, що Еліну з Мартою ввечері поставлять, а поставили на обід
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    morgot29
    online
      morgot29, 18.01.2018 11:34
    0
    olya403, 18.01.2018 10:36
    Дивлюсь результати: Конта програла, Мугуруза програла, причому тенісисткам, далеким по рейтингу
    Мугурусу в последнее время постоянно преследуют плохая форма(она проиграла 7 из 10 матчей) и травмы (в 3 из 10 матчей она снялась по ходу игры либо не вышла на корт). Поражение Конты действительно удивляет, но потом смотришь что она не так давно проигрывала Никулеску,Крунич и Стрыковой и удивление как-то практически исчезает.
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    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 18.01.2018 13:47
    +1
    Итоги дня: Мугуруса и Конта вылетели, причем от таких соперниц, что диву даешься. Жара правит бал на АО. В такой ситуации у Марты появляются шансы, ведь им с Элиной играть в самой плавильне. Появляется интрига.
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    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 18.01.2018 14:08
    -1
    И еще: Надя Киченок в паре в Анастасией Родионовой победили седьмых сеяных серьезную пару Бертенс/Ларссон.
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    vit-2
    online
      vit-2, 18.01.2018 14:46
    +1
    Станислав Матусевич, 18.01.2018 13:47
    Итоги дня: Мугуруса и Конта вылетели, причем от таких соперниц, что диву даешься. Жара правит бал на АО. В такой ситуации у Марты появляются шансы, ведь им с Элиной играть в самой плавильне. Появляется интрига.
    Подивився я вчорашній матч Марти проти австрало-польки, як і гру проти китаянки. Не думаю що в Марти є шанси пройти Еліни, навіть зважаючи на спеку:
    - травмована китаянка навіть і не намагалася добігати і відбивати удари по флангах, а Еліна буде намагатися це все діставати і повертати, хай навіть здебільшого в центр корту;
    - в Еліни чи не кращий в турі прийом, ну і в Марти з цим непогано, але зривів м'яча побільше;
    - у Марти вчора було 11 подвійних помилок і це при тому що вона фактично весь час вела в рахунку, а уявіть якщо на кожній подачі будя тягар як не програти свою подачу; Еліна собі такого не дозволить, та й подачі (перша і друга) в цьому році в Світоліноі покращились;
    - виходи до сітки - Еля ну дуже додала в цьому компоненті за останній рік, тому вона має перевагу тут над Мартою;
    - досвід, фізична витривалість, і т.п. говорять на користь Світоліноі.
    Я, як інші симпатики Марти, теж дуже сподіваюсь що вона реалізує свій шалений талант і з віком зможе не тільки повторити поточні досягнення Еліни, а й перевершить іх. Атакуюча манера гри Костюк більш симпатична для перегляду тенісу в тому числі і мені. Але завтра переможе швидше за все більш титулована і досвідченіша з украінок.
    П.с. Не розумію тих хто радий цьому дербі, мене особисто воно дуже засмучує.
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    Yury Timoshenko
    online
    Yury Timoshenko, 18.01.2018 15:38
    +1
    ребята не мелите чушь причем там жара главное уровень игры жара это из оперы яйца.
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    nm1607
      nm1607, 18.01.2018 17:32
    +1
    Гарні думки. Мене теж засмучує це "дербі", і думаю, що елемент смутку залишиться. Звичайно, що майже неможливо, щоб виграла Марта. При її таланті і теперішній грі, мусимо чесно сказати, що ще були і елементи "везіння! (хай і надалі їй щастить, бо у спорті без цього теж не просто). Якщо б щось сталося надзвичайного (а саме при такій умові вона може пройти Світоліну), звичайно, що буду вболівати далі за Марту, але ясно, що вона дуже далеко не пройде. Світоліна ж має все на даному етапі, щоб принаймні дійти до півфіналу. Але нас чекає гарна безмонна ніч.
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