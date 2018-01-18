Australian Open. Цуренко проиграла Радваньской в трех сетах

Украинская теннисистка Леся Цуренко завершила борьбу на Australian Open на стадии второго круга, уступив в трех сетах представительнице Польши Агнешке Радваньской.

В стартовом сете Цуренко записала в свой актив два брейка, отыграв два брейкпоинта соперницы. Во второй партии Радваньска вела 4:1, затем наша теннисистка сравняла счет, а потом и получила преимущество: 5:4. Подать на матч у Леси не вышло, до матчболов она также не добралась и в итоге проиграла три гейма подряд.

В решающем сете польская спортсменка сразу же вышла вперед с брейком. У Цуренко за всю партию был только один брейкпоинт, который ей реализовать не удалось. В восьмом гейме Леся отстояла подачу, отыграв матчбол, но уже в следующем гейме Агнешка завершила встречу на своей подаче.

Второй круг

Леся Цуренко (Украина) - Агнешка Радваньска (Польша) 6:2, 5:7, 3:6

Следующая соперница Агнешки Радваньской станет известна по результатам матча Гарбинье Мугуруса - Се Шувэй.

Единственный раз сыграть в третьем круге Australian Open Цуренко удалось в 2013 году. После чего Леся проигрывала в стартовых раундах четыре сезона подряд. В прошлом году украинка дошла до третьего круга на Ролан Гаррос и Уимблдоне.

Вчера путевки в третий круг себе обеспечили Элинa Свитолина, Мартa Костюк и Катеринa Бондаренко. Таким образом, во второй раз на турнирах Большого Шлема в эту стадию соревнований пробились сразу три украинки. В сезоне-2016 на Открытом чемпионате США три наших теннисистки (Свитолина, Цуренко, Бондаренко) сыграли в 1/16 мэйджора.