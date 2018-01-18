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Леся Цуренко – Агнешка Радваньска. Как это было

Украинка сыграет против полькой теннисисткb за выход в третий круг Australian Open

  • 18.01.2018 00:15
  • 3673 просмотров
  • 18 комментария
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Getty Images. Леся Цуренко
© Getty Images. Леся Цуренко

В ночь со среды на четверг украинская теннисистка Леся Цуренко сыграет поединок второго круга на Australian Open. Матч против Агнешки Радваньской, которая занимает 35 позицию в рейтинге WTA, начнется в 02:00 по Киеву на 8-м корте.

Прямая видеотрансляция будет доступна в плеере этой новости.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Вадім Рубік
    online
      Вадім Рубік, 18.01.2018 02:37
    0
    Хороший початок,4-1Леся веде
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    kolbasss
    online
      kolbasss, 18.01.2018 02:56
    0
    Полдела сделано
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    Timur27
    online
    Timur27, 18.01.2018 02:57
    0
    Отличный первый сет. 6-2, Леся играет уверенно! Удачи!
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    qukazen
    online
      qukazen, 18.01.2018 02:58
    0
    Леся молодець поки. Ага тормозить, але Плішковій вона також програла 6:2 перший сет...
    Треба їй не дати цього сьогодні.
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    kolbasss
    online
      kolbasss, 18.01.2018 03:52
    +1
    Это капец при подаче на матч две двойные и слив сета. Третий не выиграет, к гадалке не ходи
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    Вадім Рубік
    online
      Вадім Рубік, 18.01.2018 03:53
    +1
    Ніколо Цуренко не бути в 20виграшний матч програти,на мптч неподати з сорока ноль програти сет,лови тепер баранку
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    Ярослав Морозович
    online
      Ярослав Морозович, 18.01.2018 04:04
    0
    А так все гарно починалось... Леся тримайся!
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    rus3855
    online
      rus3855, 18.01.2018 04:07
    0
    Леся сломалась
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    Oleg Veschiy
    online
      Oleg Veschiy, 18.01.2018 04:08
    0
    0-3. Хто виграє наступну подачу, той виграє матч.
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    Yury Timoshenko
    online
    Yury Timoshenko, 18.01.2018 04:11
    +1
    незнаю ее историю жизни но видно у девочки какая-то психологическая травма была.Если-б с головой был порядок игрок десятки рейтинга.
    Ссылка
    rus3855
    online
      rus3855, 18.01.2018 04:12
    +2
    в первом сете Леся победила потому что била по углам,а во втором,после брэйка на подаче Радванской,Леся начала играть только на центр в то время как Радванска гоняла по углам,хотела осторожный теннис,который всегда проигрышный ,видимо это такая фишка наших украинских теннисисток ,при преимуществе играть только по центру накидывая приятные удары соперникам
    Ссылка
    rus3855
    online
      rus3855, 18.01.2018 04:15
    0
    Кроме Марты Костюк,Марта всегда играет остро
    Ссылка
    Oleg Veschiy
    online
      Oleg Veschiy, 18.01.2018 04:30
    0
    1 матч-пойнт відіграно. Все йде за планом.
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    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 18.01.2018 04:35
    +1
    Мда, Леся в своем стиле, к сожалению. Ну что ж, это, в принципе, и ожидалось. Хотя все шансы были и подавала на матч...
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    Александр Сурков
    online
      Александр Сурков, 18.01.2018 04:39
    0
    Леси надо у Марты поучится подавать на матч, столько ошибок в ключевые моменты матча просто не простительно. С такой психологической не устойчивостью потолок Леси топ 50.
    Ссылка
    Вадім Рубік
    online
      Вадім Рубік, 18.01.2018 05:04
    0
    Станислав Матусевич, 18.01.2018 04:35
    Мда, Леся в своем стиле, к сожалению. Ну что ж, это, в принципе, и ожидалось. Хотя все шансы были и подавала на матч...
    Сьогодні сіяні відскакують знову постійно
    Ссылка
    rumata_k
    online
      rumata_k, 18.01.2018 05:54
    0
    Станислав Матусевич, 18.01.2018 04:35
    Мда, Леся в своем стиле, к сожалению. Ну что ж, это, в принципе, и ожидалось. Хотя все шансы были и подавала на матч...

    по Лесе все, конечно, прогнозировано. если бьі в двух сетах пролетела, то так не бьіло б горько. а тут так яркий первьій сет и затем полет откровенньій полет фанерьі над Парижем...
    ну а сегодня уже минус Конта и Севастова. Гарбинья сопротивляется пока еще. ну и рано утром дружно болеем за Женечку Бушар ))
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    Dr.Quest
    online
      Dr.Quest, 18.01.2018 06:17
    0
    Болел, конечно, за Цуренко, но что ни говори, она сама виновата. После той игры, которую она показывала в первом сете, начать лепить такую откровенную чушь в дальнейшем, то складывается ощущение, что тут не только Радваньска, а любой инвалид бы у нее выиграл. Вот это дурацкая манера бить по центру (кстати, такая же манера есть и у Свитолиной) просто бесит. На что в таком случае расчет? Типа соперник испугается и не возьмет?
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