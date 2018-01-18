Леся Цуренко – Агнешка Радваньска. Как это было

В ночь со среды на четверг украинская теннисистка Леся Цуренко сыграет поединок второго круга на Australian Open. Матч против Агнешки Радваньской, которая занимает 35 позицию в рейтинге WTA, начнется в 02:00 по Киеву на 8-м корте.
Прямая видеотрансляция будет доступна в плеере этой новости.
Источник — Sport.ua
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Треба їй не дати цього сьогодні.
по Лесе все, конечно, прогнозировано. если бьі в двух сетах пролетела, то так не бьіло б горько. а тут так яркий первьій сет и затем полет откровенньій полет фанерьі над Парижем...
ну а сегодня уже минус Конта и Севастова. Гарбинья сопротивляется пока еще. ну и рано утром дружно болеем за Женечку Бушар ))
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