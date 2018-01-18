Леся Цуренко – Агнешка Радваньска. Как это было

В ночь со среды на четверг украинская теннисистка Леся Цуренко сыграет поединок второго круга на Australian Open. Матч против Агнешки Радваньской, которая занимает 35 позицию в рейтинге WTA, начнется в 02:00 по Киеву на 8-м корте.

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