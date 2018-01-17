ВИДЕО ДНЯ. Долгополов потерял кроссовку и вступил в спор с рефери

Курьезный эпизод произошел во время поединка второго круга Australian Open между украинцем Александром Долгополовым и представителем Австралии Мэттью Эбденом (7:6 (0), 6:3, 6:4)

Во втором сете Долгополов потерял кроссовку и надеялся на переигровку, которую поспешно объявила рефери. Однако затем судья изменила свое решение и засчитала очко австралийцу. После длительного спора украинцу только и оставалось, что смириться.

«Инцидент с кроссовка? Что ж, обычно, если мы что-то теряем на корте, то игра останавливается. Я думал, так и случится на этот раз. Я выскользнул из кроссовки, когда, как мне кажется, побежал к укороченному. Мне сказали, что судья решает, что делать. Вот я и спорил, потому что хотел переиграть этот розыгрыш. Именно эти кроссовки я отдал зрителям после матча, а доигрывал матч в других. Надеюсь, в следующем раунде все будет хорошо», - сказал Долгополов.