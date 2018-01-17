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ВИДЕО ДНЯ. Долгополов потерял кроссовку и вступил в спор с рефери

Украинский теннисист выпрыгнул из собственной кроссовки в матче второго круга Australian Open

  • 17.01.2018 22:35
  • 2412 просмотров
  • 6 комментария
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Getty Images. Александр Долгополов
© Getty Images. Александр Долгополов
Курьезный эпизод произошел во время поединка второго круга Australian Open между украинцем Александром Долгополовым и представителем Австралии Мэттью Эбденом (7:6 (0), 6:3, 6:4).
 
Во втором сете Долгополов потерял кроссовку и надеялся на переигровку, которую поспешно объявила рефери. Однако затем судья изменила свое решение и засчитала очко австралийцу. После длительного спора украинцу только и оставалось, что смириться.

«Инцидент с кроссовка? Что ж, обычно, если мы что-то теряем на корте, то игра останавливается. Я думал, так и случится на этот раз. Я выскользнул из кроссовки, когда, как мне кажется, побежал к укороченному. Мне сказали, что судья решает, что делать. Вот я и спорил, потому что хотел переиграть этот розыгрыш. Именно эти кроссовки я отдал зрителям после матча, а доигрывал матч в других. Надеюсь, в следующем раунде все будет хорошо», - сказал Долгополов.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    potapenkovd
    online
      potapenkovd, 17.01.2018 23:49
    -4
    Пипец... Носок с дыркой, вылезший палец... Мало значит Долгий зарабатывает, коль дырявые носки носит, и ведь не стыдно было так гулять по корту...
    Ссылка
    regsaer123
    online
      regsaer123, 18.01.2018 00:01
    +5
    potapenkovd, 17.01.2018 23:49
    Пипец... Носок с дыркой, вылезший палец... Мало значит Долгий зарабатывает, коль дырявые носки носит, и ведь не стыдно было так гулять по корту...
    Это вентиляция, у меня таких 3 пары есть, скоро 4 будет
    Ссылка
    justhateme
    online
      justhateme, 18.01.2018 00:05
    +1
    потерял КРОССОВКУ ? окей...
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    potapenkovd
    online
      potapenkovd, 18.01.2018 00:08
    0
    regsaer123, 18.01.2018 00:01
    potapenkovd, 17.01.2018 23:49
    Пипец... Носок с дыркой, вылезший палец... Мало значит Долгий зарабатывает, коль дырявые носки носит, и ведь не стыдно было так гулять по корту...

    Это вентиляция, у меня таких 3 пары есть, скоро 4 будет
    А куда вентиляция? В кроссовке тоже дыра? Или "вентиляция" в закрытый тупик? А носки целлофановые, им естественной структуры ткани не хватает для поступления воздуха? Или в кроссовки встроены насосы, подающий воздух через наноканалы? Есть ссылка на дырявые носки в продаже?
    Ссылка
    regsaer123
    online
      regsaer123, 18.01.2018 00:39
    0
    potapenkovd, 18.01.2018 00:08
    regsaer123, 18.01.2018 00:01
    potapenkovd, 17.01.2018 23:49 Пипец... Носок с дыркой, вылезший палец... Мало значит Долгий зарабатывает, коль дырявые носки носит, и ведь не стыдно было так гулять по корту... Это вентиляция, у меня таких 3 пары есть, скоро 4 будет

    А куда вентиляция? В кроссовке тоже дыра? Или "вентиляция" в закрытый тупик? А носки целлофановые, им естественной структуры ткани не хватает для поступления воздуха? Или в кроссовки встроены насосы, подающий воздух через наноканалы? Есть ссылка на дырявые носки в продаже?
    Что-то ты разошелся...Вообще-то это был стёб
    Ссылка
    Dr.Quest
    online
      Dr.Quest, 18.01.2018 05:20
    +1
    Что все сразу накинулись? Носок и во время матча мог порваться. Конечно, новый, наверное, так просто не порвался бы, но, может, это его какие-то счастливые носки были ))
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