Australian Open. Цуренко сыграет матч второго круга против Радваньской

В четвертый игровой день на Открытом чемпионате Австралии по теннису состоится 5-й матч второго круга для представителей Украины. В женском одиночном разряде нашу страну представит Леся Цуренко.



Соперницей второй ракетки Украины станет лучшая польская теннисистка Агнешка Радваньска, которая занимает 35 позицию в рейтинге WTA.



Поединок Цуренко и Радваньской состоится на 8-м корте в ночь со среды на четверг. Начало матча в 02:00 по Киеву.



Будущие соперницы играли между собой всего один раз. В 2012 году Агнешка в Брюсселе переиграла Лесю в двух сетах на грунте.



Результаты первого раунда:

Цуренко – Вихлянцева – 3:6, 6:3, 6:4

Радваньска – Кр. Плишкова – 2:6, 6:3, 6:2.



Стоит отметить, что победа польской теннисистки в первом круге Australian Open стала девятой в очных противостояниях с сестрами Плишковыми (7:0 против Каролины и теперь уже 2:0 против Кристины).



Getty Images. Агнешка Радваньска

В парном разряде Украину представит Надежда Киченок. В матче первого круга украинка в дуэте с представительницей Австралии Анастасией Родионовой сразится с парой Кики Бертенс (Нидерланды) / Юханна Ларссон (Швеция). Матч запланирован третьим запуском на 13-м корте. Ориентировочное время начало поединка – 06:00.

Расписание игрового дня