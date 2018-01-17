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Australian Open. Цуренко сыграет матч второго круга против Радваньской

28-летняя украинка впервые с 2013 года выступит во втором раунде Открытого чемпионата Австралии

  • 17.01.2018 19:25
  • 3398 просмотров
  • 2 комментария
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Getty Images. Леся Цуренко
© Getty Images. Леся Цуренко

В четвертый игровой день на Открытом чемпионате Австралии по теннису состоится 5-й матч второго круга для представителей Украины. В женском одиночном разряде нашу страну представит Леся Цуренко.

Соперницей второй ракетки Украины станет лучшая польская теннисистка Агнешка Радваньска, которая занимает 35 позицию в рейтинге WTA.

Поединок Цуренко и Радваньской состоится на 8-м корте в ночь со среды на четверг. Начало матча в 02:00 по Киеву.

Будущие соперницы играли между собой всего один раз. В 2012 году Агнешка в Брюсселе переиграла Лесю в двух сетах на грунте.

Результаты первого раунда:
Цуренко – Вихлянцева – 3:6, 6:3, 6:4
Радваньска – Кр. Плишкова – 2:6, 6:3, 6:2.

Стоит отметить, что победа польской теннисистки в первом круге Australian Open стала девятой в очных противостояниях с сестрами Плишковыми (7:0 против Каролины и теперь уже 2:0 против Кристины).


Getty Images. Агнешка Радваньска

В парном разряде Украину представит Надежда Киченок. В матче первого круга украинка в дуэте с представительницей Австралии Анастасией Родионовой сразится с парой Кики Бертенс (Нидерланды) / Юханна Ларссон (Швеция). Матч запланирован третьим запуском на 13-м корте. Ориентировочное время начало поединка – 06:00.

Расписание игрового дня

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Andy Van
    online
      Andy Van, 17.01.2018 22:22
    0
    Невероятно тяжело будет пройти нестабильной Лесе Агнешку. Несмотря на всю симпатию к нашей тенисистке ставлю на полячку в 3-х сетах, к сожалению... Буду рад если окажусь не прав!
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    Вадім Рубік
    online
      Вадім Рубік, 17.01.2018 23:25
    +1
    Понятно,що Ага є фаворитом,але звісно,не все так просто,теж,думаю,три сета буде,хотілось,щоб Леся підтримала почин наших
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