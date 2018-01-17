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Кобленц. Стаховский выиграл матч первого круга

Украинец в двух сетах переиграл бельгийца Йориса де Лоре

  • 17.01.2018 16:30
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Getty Images. Сергей Стаховский
© Getty Images. Сергей Стаховский

Украинский теннисист Сергей Стаховский стартовал с победы на «челленджере» в немецком Кобленце. В поединке первого круга украинец в двух сетах обыграл бельгийца Йориса де Лоре.

Кобленц. 1-й круг
Сергей Стаховский (Украина) – Йорис де Лоре (Бельгия) – 6:2, 6:3.

В 1/8 финала Стаховский сыграет с победителем матча Никола Кун – Микаэль Имер.

Напомним, 32-летний украинский теннисист вылетел в первом круге квалификации на Australian Open.

Источник — Sport.ua

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