AO-2018. Судейские ошибки не помешали Долгополову пройти дальше

Единственный представитель Украины в мужском одиночном разряде Australian Open Александр Долгополов вышел в третий раунд турнира. Во втором поединке на Отрытом чемпионате Австралии 29-летний киевлянин в трех сетах обыграл хозяина соревнований Мэттью Эбдена.



Australian Open. Второй круг

Александр Долгополов (Украина) – Мэттью Эбден (Австралия) – 7:6(0), 6:3, 6:4.



В первом сете шла более-менее равная борьба, но на своей подаче лучше отыгрывал Эбден. Самые интересные события на корте начались со счета 4:4. Александр защитил 2 брейкпоинта в 9 гейме и впервые навязал борьбу сопернику на его следующей подаче. Переломный момент матча случился при счете 30:40 в 11 гейме: во время первой подачи Долгополову пришлось брать «челлендж» и доказывать, что во время первой подачи не было аута. Это не на шутку взбесило украинца, потому что и до этого судья на вышке была явно настроена помогать австралийцу. Гейм Саша проиграл, но после того заиграл как лидер мирового рейтинга. 11 розыгрышей подряд в свою пользу: выигранный под ноль гейм соперника и тай-брейк.



Второй сет начался с обмена брейками. В одном из моментов Долгополов потерял кроссовок во время одного из розыгрышей, и судья на вышке сообщила о переигровке, но потом изменила свое решение, отдав очко в пользу Эбдена. На этот раз украинец вызвал на корт супервайзера поединка и более трех минут с ним спорил.

К сожалению, это ни к чему не привело, решение главного судьи осталось в силе. Но это не помешало Александру взять себя в руки и уже в новой паре кроссовок продолжить поединок. В 5 гейме он сделал еще один брейк, а в девятом закончил партию – 6:3.



В третьем сете на корте было уже не так интересно. Эбден все еще надеялся на помощь судьи, умоляюще глядя на нее после эйсов Долгополова, но лучшим на корте сегодня был украинец. Свой единственный брейкпоинт в третьей партии Саша заработал в 10 гейме и с первого раза его реализовал.



В третьем круге Долгополов сыграет против 24 ракетки турнира – Диего Шварцмана из Аргентины, который сегодня в трех сетах обыграл Каспера Рууда из Норвегии.