AO-2018. Судейские ошибки не помешали Долгополову пройти дальше

Единственный представитель Украины в мужском одиночном разряде Australian Open Александр Долгополов вышел в третий раунд турнира. Во втором поединке на Отрытом чемпионате Австралии 29-летний киевлянин в трех сетах обыграл хозяина соревнований Мэттью Эбдена.
Australian Open. Второй круг
Александр Долгополов (Украина) – Мэттью Эбден (Австралия) – 7:6(0), 6:3, 6:4.
В первом сете шла более-менее равная борьба, но на своей подаче лучше отыгрывал Эбден. Самые интересные события на корте начались со счета 4:4. Александр защитил 2 брейкпоинта в 9 гейме и впервые навязал борьбу сопернику на его следующей подаче. Переломный момент матча случился при счете 30:40 в 11 гейме: во время первой подачи Долгополову пришлось брать «челлендж» и доказывать, что во время первой подачи не было аута. Это не на шутку взбесило украинца, потому что и до этого судья на вышке была явно настроена помогать австралийцу. Гейм Саша проиграл, но после того заиграл как лидер мирового рейтинга. 11 розыгрышей подряд в свою пользу: выигранный под ноль гейм соперника и тай-брейк.
Второй сет начался с обмена брейками. В одном из моментов Долгополов потерял кроссовок во время одного из розыгрышей, и судья на вышке сообщила о переигровке, но потом изменила свое решение, отдав очко в пользу Эбдена. На этот раз украинец вызвал на корт супервайзера поединка и более трех минут с ним спорил.
К сожалению, это ни к чему не привело, решение главного судьи осталось в силе. Но это не помешало Александру взять себя в руки и уже в новой паре кроссовок продолжить поединок. В 5 гейме он сделал еще один брейк, а в девятом закончил партию – 6:3.
В третьем сете на корте было уже не так интересно. Эбден все еще надеялся на помощь судьи, умоляюще глядя на нее после эйсов Долгополова, но лучшим на корте сегодня был украинец. Свой единственный брейкпоинт в третьей партии Саша заработал в 10 гейме и с первого раза его реализовал.
В третьем круге Долгополов сыграет против 24 ракетки турнира – Диего Шварцмана из Аргентины, который сегодня в трех сетах обыграл Каспера Рууда из Норвегии.
Источник — Sport.ua
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Кстати, нужно вовремя брать повторы и вообще проблем не будет!
Как Вам Шварцман???
имхо
Такой же, как и предыдущие соперники, как и сам Саша. Главное - в каком состоянии они будут во время матча.
Ваше мнение, с Рафой сыграет???
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Хороший аналіз мтчу. Такі ігри як сьогодні не можливо пропускати, Сашко проявив велику волю до перемоги, що не так часто трапляється. Давно не було такого успіху українців на АО, щоб в 3 колі було аж 4 гравця!
Ну прям уж беспредел... Непонятные и неприятные моменты были, но все-таки не слишком много. Главное, что Долго с концовки первого сета играл качественно, как он умеет, но не всегда демонстрирует. Если будет продолжать в том же духе, то справится и со Шварцманом. Лишь бы не действовал, как в первом круге.
Какие ошибки? Ну, лишних 2-3 очка отдали "хозяину", но это не влияет на общий результат.Кстати, нужно вовремя брать повторы и вообще проблем не будет! Как Вам Шварцман???имхоТакой же, как и предыдущие соперники, как и сам Саша. Главное - в каком состоянии они будут во время матча.Ваше мнение, с Рафой сыграет???
Ну прям уж беспредел... Непонятные и неприятные моменты были, но все-таки не слишком много. Главное, что Долго с концовки первого сета играл качественно, как он умеет, но не всегда демонстрирует. Если будет продолжать в том же духе, то справится и со Шварцманом. Лишь бы не действовал, как в первом круге.
Какие ошибки? Ну, лишних 2-3 очка отдали "хозяину", но это не влияет на общий результат.Кстати, нужно вовремя брать повторы и вообще проблем не будет! Как Вам Шварцман???имхоТакой же, как и предыдущие соперники, как и сам Саша. Главное - в каком состоянии они будут во время матча.Ваше мнение, с Рафой сыграет???
Кучу ошибок судей оправдывать не буду, но в случае с потерей обуви, очко нужно было отдавать Эбдену... Может это решение и не совсем вписывается в букву закона (переигровка назначается при возникновении помехи, которая не зависит от игрока), но в логику розыгрыша - вполне. Саша к укороченному успел, но дальше австралиец играл в пустой корт... Да, помеха была первая, мяч из кармана один раз без штрафа тоже может выпасть. Но, повторюсь, по логике розыгрыша переигровки там быть не должно было...
Может по правилам или по логике оно и так, но дело же не в этом. Судья сначала сказала что будут переигрывать, а после решительного протеста австралийца стала на его сторону. Да, Саша бы не успел, но она кричала о переигровке еще когда мяч летел. Соответственно, можно понять Долгополова, когда она кричит во время розыграша переигровка, а после этого присуждает очко австралийцу. И вообще, очень стремная она какая-то.
Да просто перепуганная и все... давление публики и судьи часто не выдерживают... Повторюсь, Сашу понять можно, но и хай поднимать из-за этого эпизода тоже сейчас не стоит. Самому Долгополову нужно было завестись, это очевидно помогло Саше по ходу матча.
Ваше мнение, с Рафой сыграет???
Понятия не имею. Это же Долгополов, его прогнозировать всегда бессмысленно.
Вы не правы. До того как Саша добежать до мяча судья остановила игру и он просто по инерции перекинул мяч на сторону эбдена то сыграл в пустой корт, но мог и не играть а откинуть мяч. Но сыграл и первым начал апелировать к судье и та поменяла свое решение что и возмутился Сашу
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