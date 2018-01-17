Элина СВИТОЛИНА: «Матч с Костюк? Хорошо, что сыграю с украинкой»

23-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась ожиданиями от матча против 15-летней украинки Марты Костюк в третьем круге престижного турнира Australian Open.
«Еще сложно пока думать об этом матче. Я только сыграла матч. Буду думать, восстанавливаться. Хорошо, что сыграю с украинкой, это будет здорово для украинских болельщиков», — отметила Свитолина.
В матчах второго раунда Костюк одолела австралийку Оливию Роговскую, Свитолина разобралась с чешкой Катериной Синяковой.
Источник — Евроспорт
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ФОру по геймам на Костюк +7.5 1.85
имхо
На результат - адекватные "кофы", на фору немного заниженный на Элину (но это обычные дело, будет еще падать, потому что большинство ставит на фаворита).
Если принимать во внимание матчи первых двух кругов, то более правильной форой была бы -6,5 на Элину и +6,5 на Марту.
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