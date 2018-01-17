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Элина СВИТОЛИНА: «Матч с Костюк? Хорошо, что сыграю с украинкой»

Украинская теннисистка поделилась ожиданиями от поединка против соотечественницы на Australian Open

  • 17.01.2018 13:09
  • 5114 просмотров
  • 9 комментария
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Getty Images. Элина Свитолина
© Getty Images. Элина Свитолина

23-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась ожиданиями от матча против 15-летней украинки Марты Костюк в третьем круге престижного турнира Australian Open.

«Еще сложно пока думать об этом матче. Я только сыграла матч. Буду думать, восстанавливаться. Хорошо, что сыграю с украинкой, это будет здорово для украинских болельщиков», — отметила Свитолина.

В матчах второго раунда Костюк одолела австралийку Оливию Роговскую, Свитолина разобралась с чешкой Катериной Синяковой.

Источник — Евроспорт

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Комментарии
    Ievgen Ieremenko
    online
      Ievgen Ieremenko, 17.01.2018 13:29
    +1
    здоров
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    brighi10
    online
      brighi10, 17.01.2018 13:37
    +11
    на самом деле им похер с кем играть...это нам больше важно
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    Arius.
    online
      Arius., 17.01.2018 13:49
    +3
    Сетка вообще супер, топов на пути к полуфиналу нет, а там может быть только Возняцки, которая чудом не вылетела!
    Ссылка
    brighi10
    online
      brighi10, 17.01.2018 14:15
    0
    Париматч дает 11.0 на победу Костюк и 1.04 на Элину.

    ФОру по геймам на Костюк +7.5 1.85
    Ссылка
    OM27
    online
      OM27, 17.01.2018 14:41
    0
    brighi10, 17.01.2018 14:15
    Париматч дает 11.0 на победу Костюк и 1.04 на Элину.ФОру по геймам на Костюк +7.5 1.85
    В принципе, нормально.
    имхо
    На результат - адекватные "кофы", на фору немного заниженный на Элину (но это обычные дело, будет еще падать, потому что большинство ставит на фаворита).
    Если принимать во внимание матчи первых двух кругов, то более правильной форой была бы -6,5 на Элину и +6,5 на Марту.
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    xxxpatrikxxx
    online
      xxxpatrikxxx, 17.01.2018 15:30
    +2
    Краще б у фіналі!
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    Леонид Данилов
    Леонид Данилов, 17.01.2018 16:05
    +1
    Жаль Победит Свитолина но у Костюк будущее молодцы
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    Сергей Воробей
      Сергей Воробей, 17.01.2018 16:40
    +3
    Вот ржач будет,если Марта умоет Элину.А она может,ой может.
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    dudigo78
      dudigo78, 17.01.2018 18:29
    0
    Якщо Еліна буде грати як з Сіняковою, а Марта знов видасть свій прекрасний теніс, то ще не відомо хто переможе. В принципі Марта вже зараз демонструє теніс рівня першої сотні. Так що все може бути. Я наприклад серцем буду за Марту, хоча розум підказує вболівати за Еліну
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