Александр Долгополов — Мэттью Эбден. Как это было

Чисто филосовское: вот как может объеденять процесс в котором все априори разделены на группы?Как...

То ракеты в сторону друг друга пуляют, то совместную ходу устраивают. Загадочная корейская душа..

Как пить дать - на шубы поменяют, говорят что морозы наступают, как раз оно)

видя какой биз -нас -мен суркисенок предвижу, шо мбо уйдет даром после некоторого набора трындежа...