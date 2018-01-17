Александр Долгополов — Мэттью Эбден. Как это было

В среду, 17 января, в Австралии 29-летний украинский теннисист Александр Долгополов проводил поединок второго круга престижного турнира Australian Open.
Соперником украинского спортсмена был 30-летний австралиец Мэттью Эбден.
Australian Open-2018. Второй круг.
Александр Долгополов (Украина) – Мэттью Эбден (Австралия) – 7:6 (0), 6:3, 6:4
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Ох уж этот австриец во главе с судьей австрийкой и зрителями австрияками , не могут Саню всей бригадой на австриан опен выиграть... )))))) Добивай их Саня!!!
австрийцы, ага
Ещё на радостях кроссовками разбросался)))
Та и жопы там красивше...
что ни говори но женский более интересен - красивые розыгрыши, форхенды бэкхенды и тд... а в мужском70% если не больше от подачи зависит... подача удачная очко есть.
Мне тебя жаль, если ты считаешь теннис пикового Федерера менее интересным пикового женского тенниса
не ну не без этого. есть красивости и в мужском. из вчерашнего: https://video.eurosport.ru/tennis/australian-open/2018/video_vid1026736.sht
ml очень круто вышло. но это скорее исключение из- правил
Та и жопы там красивше...
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.