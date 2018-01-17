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Александр Долгополов — Мэттью Эбден. Как это было

Долгополов впервые с 2012-го года преодолел второй круг Australian Open

  • 17.01.2018 12:15
  • 8225 просмотров
  • 59 комментария
Метки
Getty Images. Александр Долгополов
© Getty Images. Александр Долгополов

В среду, 17 января, в Австралии 29-летний украинский теннисист Александр Долгополов проводил поединок второго круга престижного турнира Australian Open.

Соперником украинского спортсмена был 30-летний австралиец Мэттью Эбден.

Australian Open-2018. Второй круг.

Александр Долгополов (Украина) – Мэттью Эбден (Австралия) – 7:6 (0), 6:3, 6:4

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    SandroKing
    online
      SandroKing, 17.01.2018 14:07
    +4
    kolbasss, 17.01.2018 14:05
    alesandro88, 17.01.2018 14:04
    Ох уж этот австриец во главе с судьей австрийкой и зрителями австрияками , не могут Саню всей бригадой на австриан опен выиграть... )))))) Добивай их Саня!!!

    австрийцы, ага
    Ну, Мельбурн, это же где-то под Веной)))
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 17.01.2018 14:09
    +6
    Ахах, Саня эйс сделал, а Эбден с такой надеждой на судейку посмотрел, что даже я прослезился)
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    Tinki
      Tinki, 17.01.2018 14:21
    +2
    ахринеть.уже вместо австралийца повторы берет чтоб тот не тратил свои
    Ссылка
    VITASS
    online
      VITASS, 17.01.2018 14:22
    +4
    что ни говори но женский более интересен - красивые розыгрыши, форхенды бэкхенды и тд... а в мужском70% если не больше от подачи зависит... подача удачная очко есть.
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 17.01.2018 14:23
    +3
    Нужно заканчивать, и так уже в Мельбурне полдвенадцатого ночи.
    Ссылка
    serge1234
    online
      serge1234, 17.01.2018 14:23
    +2
    А это точно Долгополов был?
    Ссылка
    VITASS
    online
      VITASS, 17.01.2018 14:23
    +2
    судья против, но сетка НАШ. с победой
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 17.01.2018 14:24
    +5
    Усе. И судейка не помогла. С победой Саня, ждем пятницы)
    Ссылка
    doncan
    online
    doncan, 17.01.2018 14:24
    +2
    Молодчина!
    Ссылка
    desantnichek
      desantnichek, 17.01.2018 14:24
    +4
    Красавчик Сашка - всех победил!!))))
    Ещё на радостях кроссовками разбросался)))
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 17.01.2018 14:25
    +2
    Жесть, Саня еще и кроссовки раскидал на трибуны.
    Ссылка
    serge1234
    online
      serge1234, 17.01.2018 14:25
    +2
    VITASS, 17.01.2018 14:22
    что ни говори но женский более интересен - красивые розыгрыши, форхенды бэкхенды и тд... а в мужском70% если не больше от подачи зависит... подача удачная очко есть.
    Мне тебя жаль, если ты считаешь теннис пикового Федерера менее интересным пикового женского тенниса
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    Arius.
      Arius., 17.01.2018 14:26
    +3
    Аха полет коровы за тапком эпичен! Молодец Саша, давно не смотрел мужской теннис, конечно скорости с девахами разные, мягко говоря! Удачи всем нашим! Минимум один шлем
    Ссылка
    Vyacheslav Krusser
    online
      Vyacheslav Krusser, 17.01.2018 14:27
    +3
    Молодец Саша!!! Получил удовольствие от такой игры!
    Ссылка
    Kapitan Vrungel
      Kapitan Vrungel, 17.01.2018 14:27
    +9
    VITASS, 17.01.2018 14:22
    что ни говори но женский более интересен - красивые розыгрыши, форхенды бэкхенды и тд... а в мужском70% если не больше от подачи зависит... подача удачная очко есть.

    Та и жопы там красивше...
    Ссылка
    Вадім Рубік
    online
      Вадім Рубік, 17.01.2018 14:29
    +3
    Який гарний день вийшов для наших,всі четверо виграли,чекаємо завтра Лесіного матчу
    Ссылка
    VITASS
    online
      VITASS, 17.01.2018 14:29
    0
    serge1234, 17.01.2018 14:25
    VITASS, 17.01.2018 14:22
    что ни говори но женский более интересен - красивые розыгрыши, форхенды бэкхенды и тд... а в мужском70% если не больше от подачи зависит... подача удачная очко есть.

    Мне тебя жаль, если ты считаешь теннис пикового Федерера менее интересным пикового женского тенниса

    не ну не без этого. есть красивости и в мужском. из вчерашнего: https://video.eurosport.ru/tennis/australian-open/2018/video_vid1026736.sht
    ml очень круто вышло. но это скорее исключение из- правил
    Ссылка
    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 17.01.2018 14:30
    +4
    Молодец Долго, сделал выводы из плохой игры с Хайдером-Маурером. Сегодня заслужил победу. Дальше Шварцман, которого Саша обыгрывал две недели назад. Его вполне по силам проходить.
    Ссылка
    serge1234
    online
      serge1234, 17.01.2018 14:34
    0
    Kapitan Vrungel, 17.01.2018 14:27

    Та и жопы там красивше...
    Это кому как. Многие дамы мужской теннис начали смотреть именно из-за жоп.
    Ссылка
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